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4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Tarım Dairesi 25 – 31 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Açıklamaya göre ithal ürünlerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün  firmanın isteği üzerine imha edildi; 1 ürün de menşeine iade edildi.
                        
Yerli ürünlerden, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İthal ürünlerden 38 numuneden 33 numune; yerli ürünlerden ise 6 numuneden 5 numunenin  temiz olduğu tespit edildi.    

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

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