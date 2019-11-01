4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Açıklamaya göre ithal ürünlerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün firmanın isteği üzerine imha edildi; 1 ürün de menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
İthal ürünlerden 38 numuneden 33 numune; yerli ürünlerden ise 6 numuneden 5 numunenin temiz olduğu tespit edildi.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.
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