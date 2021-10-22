4 İthal ve 1 Yerli Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi

Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, 4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandı.
Deftera Gıda Ltd ve Svs Tic. Ltd .ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek.
Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait Antep karası üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Babür Tic. Ltd’e ait elmada ise (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Öte yandan, yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Tepebaşı köyü sakinlerinden Selma Çelik’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
22 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Svs Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
2
Svs Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
3
Svs Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
4
Svs Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
5
Svs Tic. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
6
Cahide Kılıç
İthal
Domates
Temiz
7
Cahide Kılıç
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
8
Cahide Kılıç
İthal
Marul
Temiz
9
Cahide Kılıç
İthal
Havuç
Temiz
10
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
11
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
12
Halil Kasap Paz.
İthal
Üzüm Çekirdeksiz
Temiz
13
Halil Kasap Paz.
İthal
Domates
Temiz
14
Halil Kasap Paz.
İthal
Marul
Temiz
15
Deftera Gıda Ltd.
İthal
Domates
Temiz
16
Deftera Gıda Ltd.
İthal
Elma Golden
Limit Üstü
17
Deftera Gıda Ltd.
İthal
Marul
Temiz
18
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
19
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Marul
Temiz
20
Bekir Cura
İthal
Havuç
Temiz
21
Bekir Cura
İthal
Kök Kereviz
Temiz
22
Bekir Cura
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
23
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
24
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
25
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
23
Halil Kasap Paz.
İthal
Domates
Temiz
27
Pınarlı tarım İşl.
İthal
Mısır Slajı
Temiz
28
TÜK
İthal
Arpa Yemlik
Temiz
29
Henege Tarım
İthal
DDGS Mısır
Temiz
30
Özçağ Free Port
İthal
Ayçiçek Küsbesi
Temiz
31
M.Hacı Ali Ltd.
İthal
DDGS Mısır
Temiz
32
Babür Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
33
Svs Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
34
Svs Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
35
Svs Tic. Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
36
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Limit Üstü
37
Svs Tic. Ltd.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
38
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
39
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Antep karası üzüm
Limit Üstü
40
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
41
Cahide Kılıç
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
42
Cahide Kılıç
İthal
Elma stk
Temiz
43
Cahide Kılıç
İthal
Havuç
Temiz
44
Mert Uluşan
İthal
Havuç
Temiz
45
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Kuru Soğan
Temiz
46
Yazarlar Trd.
İthal
Kuru Soğan
Temiz
47
Nurcan Çelik
İthal
Kuru Soğan
Temiz
48
Pınarlı tarım İşl.
İthal
Mısır Slajı
Temiz
49
Halil Kasap Paz.
İthal
Havuç
Temiz
50
Halil Kasap Paz.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
51
Svs Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
52
Svs Tic. Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
53
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
54
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
55
Cahide Kılıç
İthal
Domates
Temiz
56
Cahide Kılıç
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
57
Babür Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Limit Üstü
58
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
59
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Üzüm Red Globe
Temiz
60
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
61
Oktay Kara
Mağusa
Kabak
Temiz
62
Süleyman Bayır
Mağusa
Patlıcan
Temiz
63
Zahide yıldırım
Mağusa
Beyaz sarma
Temiz
64
Reşit Açıkgöz
Mağusa
Kabak
Temiz
65
Sadık Yurdal
Yayla
Nar
Temiz
66
Hasan Özoğul
Beyarmudu
Brokoli
Temiz
67
Taşkın Şarkıcı,
Çayönü
Ispanak
Temiz
68
Güneş Kabaran
Yeşilırmak
Sarma
Temiz
69
Hülya Kaygül
Yeşilırmak
Taze Fasulye
Temiz
70
Gürsel Kabaran
Yeşilırmak
Patlıcan
Temiz
71
Vakkas Türen
Akdeniz
Kapya Biber
Temiz
72
Vakkas Türen
Akdeniz
Böğrülce
Temiz
73
Selma Çelik
Tepebaşı
Domates
Limit Üstü
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