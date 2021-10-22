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4 İthal ve 1 Yerli Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi

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4 İthal ve 1 Yerli Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi
4 İthal ve 1 Yerli Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi

Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, 4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4  ürüne  rastlandı.
Deftera Gıda Ltd ve Svs Tic. Ltd .ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek.
Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait Antep karası üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Babür Tic. Ltd’e ait elmada ise (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı  ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Öte yandan, yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü  bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlandı.
Tepebaşı köyü sakinlerinden Selma Çelik’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 

 

22 Ekim  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

2

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

3

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

4

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

5

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

 

6

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

 

7

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

8

Cahide Kılıç

İthal

Marul

Temiz

 

9

Cahide Kılıç

İthal

Havuç

Temiz

 

10

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

 

11

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

12

Halil Kasap Paz.

İthal

Üzüm Çekirdeksiz

Temiz

 

13

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

 

14

Halil Kasap Paz.

İthal

Marul

Temiz

 

15

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

16

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

 

17

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Marul

Temiz

 

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

 

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Marul

Temiz

 

20

Bekir Cura

İthal

Havuç

Temiz

 

21

Bekir Cura

İthal

Kök Kereviz

Temiz

 

22

Bekir Cura

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

23

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

24

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

 

25

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

23

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

 

27

Pınarlı tarım İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

 

28

TÜK

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

 

29

Henege Tarım

İthal

DDGS Mısır

Temiz

 

30

Özçağ Free Port

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

 

31

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

DDGS Mısır

Temiz

 

32

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

33

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

34

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

35

Svs Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

 

36

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

 

37

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

38

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

39

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Antep karası üzüm

Limit Üstü

 

40

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

41

Cahide Kılıç

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

42

Cahide Kılıç

İthal

Elma stk

Temiz

 

43

Cahide Kılıç

İthal

Havuç

Temiz

 

44

Mert Uluşan

İthal

Havuç

Temiz

 

45

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kuru Soğan

Temiz

 

46

Yazarlar Trd.

İthal

Kuru Soğan

Temiz

 

47

Nurcan Çelik

İthal

Kuru Soğan

Temiz

 

48

Pınarlı tarım İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

 

49

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

 

50

Halil Kasap Paz.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

51

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

52

Svs Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

 

53

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

54

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

 

55

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

 

56

Cahide Kılıç

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

57

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

 

58

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

59

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Üzüm Red Globe

Temiz

 

60

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

61

Oktay Kara

Mağusa

Kabak

Temiz

 

62

Süleyman Bayır

Mağusa

Patlıcan

Temiz

 

63

Zahide yıldırım

Mağusa

Beyaz sarma

Temiz

 

64

Reşit Açıkgöz

Mağusa

Kabak

Temiz

 

65

Sadık Yurdal

Yayla

Nar

Temiz

 

66

Hasan Özoğul

Beyarmudu

Brokoli

Temiz

 

67

Taşkın Şarkıcı,

Çayönü

Ispanak

Temiz

 

68

Güneş Kabaran

Yeşilırmak

Sarma

Temiz

 

69

Hülya Kaygül

Yeşilırmak

Taze Fasulye

Temiz

 

70

Gürsel Kabaran

Yeşilırmak

Patlıcan

Temiz

 

71

Vakkas Türen

Akdeniz

Kapya Biber

Temiz

 

72

Vakkas Türen

Akdeniz

Böğrülce

Temiz

 

73

Selma Çelik

Tepebaşı

Domates

Limit Üstü

 
      

 

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