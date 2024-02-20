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4 Kaçak yargı karşısında... "Okul kaydını yenilemek için bin dolara ihtiyacım var"

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Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijeryalı J.O , K.O, Türkmenistanlı Y.B ve A.U tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
4 Kaçak yargı karşısında... "Okul kaydını yenilemek için bin dolara ihtiyacım var"

Polis memuru Erbay Mavigözlü mahkemede olguları aktardı.

Polis, K.O, Y.B ve A.U'nun 17 Şubat 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Gönyeli bölgesinde yapılan asayiş kontrollerinde tespit edildiklerini söyledi.  

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde K.O'nun 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren, 140 gün, Y.B'nin 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren 79 ve A.U'nun 11 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 555 gün KKTC' de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı J.O'nun ise 19 Şubat tarihinde Gönyeli’de devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 7 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 654 gün KKTC’de izinsiz kaldığını belirtti.

Polis memuru, Muhaceret Şubesinden yapılan araştırmada zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdüğünün teyit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkemede söz alan zanlı K.O, okul kaydını yenilemek için bin dolara ihtiyacı olduğunu, Lefkoşa sanayide bir iş yerinde günlük 50 liraya çalıştığını, muhaceret işlemleri için daha uzun süre çalışıp para biriktirmesi gerektiğini belirtti.

  Zanlı J.O ise buraya öğrenci olarak geldiğini, babası ölünde maddi durumunun bozulduğunu, hırsız olmadığını, kimseyi rahatsız etmediğini, okula devam etmek için çalışıp para biriktirmeye çalıştığını söyledi.7

Diğer zanlılar ise sessiz kalmayı tercih etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, J.O, Y.B ve A.U'nun 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Kingdom Olayemi’nin iddialarının araştırılması için bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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