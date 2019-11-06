4 kardeş evde ölü bulundu

Kardeşlerin ölü bulunduğu evin, 2 aydır fatura ödenmediği gerekçesiyle elektriklerinin de kesildiği öğrenildi.

İstanbul Fatih'te, iddiaya göre kapısında ''Dikkat siyanür var'' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine dün akşam saat 23.00 sıralarında giden ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

EKİPLER MASKE TAKARAK EVE GİREBİLDİ



Olay yerine giden ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönünde. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.



ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI BAKKAL KONUŞTU



Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi Yusuf Deniz konuştu.



"ARKADAŞI 'TELEFONU KAPALI' DEDİ, 155'İ ARADIK"



Yusuf Deniz, en son cumartesi günü müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, "Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son cumartesi günü akşam üzeri saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, 'Bunların telefonu kapalı' dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuştu.



"MAAŞIMA HACİZ KOYDULAR' DEDİ''



Konuşmasını sürdüren Deniz, "Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, diğeri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' dedi" ifadelerini kullandı.

2 AYDIR FATURA ÖDENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE EVİN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldıktan sonra polis ekipleri bir süre daha çalışmalarını sürdürmüş ve daha sonra evden kapıyı mühürleyerek ayrılmıştı.



Saat 09.30 sıralarında 4 kardeşin evine giden BEDAŞ ekipleri 607,16 liralık elektrik faturasının 2 aydır ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesti.