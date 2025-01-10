4 kaza, 9 yaralı...

1. 09.01.2025 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu’nun 3-4’üncü km’leri arasında, Ali GHADIRI (E-30), yönetimindeki KA 213 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sonucu yolun solundan çıkmış ve tarla içerisinde takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan KA 213 plakalı araç sürücüsü Ali GHADIRI ile araçtaki yolcular Marjan ALIKHANZADEH (K-31), Mona RASHIDIFAR (K-27) ve Shekoufeh TARIGHAT (K-30), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 09.01.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 1-2’inci km’leri arasında, Cristian TUDORACHE (E-47) 163 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KVD 398 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp askeri birliğe ait çevre tellerine çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç, çam ağacına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan araç sürücüsü Cristian TUDORACHE tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 10.01.2025 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 9-10’uncu km’leri arasında, Muhammad SHAHZAD (E-23) yönetimindeki ET 689 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçtiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun sağından çıkıp banket dışında bulunan reklam tabelasına aracın tavanı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, toprak sete de çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan ET 689 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Ali HAIDER (E-21), Başharat ALİ (E-24) ile Kartik Ratial VINZUDA (E-22), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Ali HAIDER ve Başharat ALİ taburcu olurken, araç sürücüsü Muhammad SHAZAD sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisinde, yolcu Kartik Ratial VINZUDA ise Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

4. 10.01.2025 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Mehmet Yusuf KESER (E-20) yönetimindeki LB 877 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi Yurtları önündeki sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve üniversiteye ait çevre tellerine çarpıp tavanı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.