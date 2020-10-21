4.kez uyuşturucudan yakalanınca cezaevine gönderildi

Uyuşturucu nedeniyle bir çok kez gözaltına alınan Serhat Ilıcan yine uyuşturucu ile yakalandı.

Uyuşturucu nedeniyle bir çok kez gözaltına alınan Serhat Ilıcan yine uyuşturucu ile yakalandı.

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da yapılan operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan Serhat Ilıcan mahkemeye çıkarıldı. Ilıcan hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Serhat Ilıcan’ın 12 Ekim 2020 tarihinde ikametgâhında 37 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 adet tam, 3 adet ucu kesik amfetamine türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, 5 Ekim 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’tan bağlantısı olduğu bir şahıs aracılığıyla 675 Euro karşılığında 42 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi temin ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının askıda 3 meselesi dava olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.