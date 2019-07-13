4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Kayıp Mert Katırcı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Helikopter ile deniz içerisinde tespit edilen Mert Katırcı’nın cansız bedeni karaya çıkarıldı. Mert Katırcı’nın 17 yaşında değil13 yaşında olduğu tespit edildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında bulunan Barış Katırcı’ýı kurtarırken boğulma tehlikesi geçiren Osman Göztaş (E-32) ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat, 18.30 sıralarında Kaplıca – Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (E-48), Filiz Katırcı (K-40), Merve Katırcı (K-18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamlarını yitirdi.

Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (E-12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.