4 Kişi denizde hayatını kaybetti. Olay nasıl oldu?

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu detayları anlattı.

Sennaroğlu, baba Ramazan Katırcı’nın olayın meydana gediği bölgede sürekli balık avladığını ve ailesiyle denize girdiğini anlatarak, boğulma anlarına dair tahmin yürüttü. Sennaroğlu: “Çok büyük fırtına vardı. Olay nasıl gelişti bilmiyoruz ama tahminlerimize göre çocuklardan biri denizde boğulma tehlikesi geçiriyordu, ailenin bir ferdi, annesi veya babası onu kurtarmaya gidiyor, o da boğulma tehlikesi geçiriyor, ardından diğer aile ferdi arkalarından gidiyor ve o da boğuluyor, bu telaş esnasında dört canımızı kaybediyoruz.” dedi.

Yaşanan acı olayla ilgili BRT’ye konuşan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bugün (dün) 17.00-18.00 civarlarında bölgede her zaman ailesiyle birlikte denize giden Ramazan arkadaşım, çocuklarıyla bu plaja gitti. Orası küçük plajı olan, her zaman gidip balık tuttuğu bir koydu, çocukları orda ufak sahilde yüzüyordu. Çocuğun birine çok büyük uğraşlar sonucu ulaşabildik. Bölgede yardım talebim sonrasında Kolordu Komutanlığı’ndan helikopterler aramak için devreye girdi. 5-10 dakika içerisinde 2 helikopter arama taramaya katıldı ve 2 kilometre içeride birine ulaşabildik.

Çok büyük fırtına vardı. Olay nasıl gelişti bilmiyoruz ama tahminlerimize göre çocuklardan biri denizde boğulma tehlikesi geçiriyordu, ailenin bir ferdi, annesi veya babası onu kurtarmaya gidiyor, o da boğulma tehlikesi geçiriyor, ardından diğer aile ferdi arkalarından gidiyor ve o da boğuluyor, bu telaş esnasında dört canımızı kaybediyoruz. Maalesef Büyükkonuk bölgesine büyük bir ateş düştü, bu acının tarifi yok. Çok üzgünüz.” “Çocuğu bölgedeki balıkçı kurtardı” “Bölgemizde ikamet eden kişilerdi, çok yakından tanıyorduk, köyde tüm bölge halkı tarafından çok sevilen ve Mahkemelerde çalışan bir büyüğümüzdü, hepimiz şoktayız. Merhum bölgeyi, denizi bilen birisiydi. Tüm köylü ayakta, aile perişan…

Kurtulan çocuğumuzu da yine bölgede balık tutan bir köylümüz gördü, koşup onu tutu, kurtardı, bu çocuğumuz da şu an ağır yaralı, Mağusa Hastanesi’nden Lefkoşa’ya sevk edilmiş, ciğerleri su toplamış, durumu iyiymiş ama tedbir amaçlı sevk edilmiş. Bu çocuk olayları görmüş, eğer öyleyse bu olayları Polis aracılığıyla ondan öğreneceğiz. Bu acının tarifi yok, anlatacak kelime yok…”