Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların ismi açıklanmadı. Polis kimlik belirleme çalışmalarını sürdürüyor...
Polisin açıklamasına göre, saat 4.00 sıralarında Arapköy birinci kavşağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada biri ağır olmak üzere yaralanan 2 şahıs ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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