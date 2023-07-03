  • BIST 5.759,11
  • Altın 1604.93
  • Dolar 25.986
  • Euro 28.3761
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

4 kişi hayatını kaybetti!

» »
Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
4 kişi hayatını kaybetti!

Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların ismi açıklanmadı. Polis kimlik belirleme çalışmalarını sürdürüyor...

Polisin açıklamasına göre, saat 4.00 sıralarında Arapköy birinci kavşağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişi kaza yerinde   yaşamını yitirdi. Kazada biri ağır olmak üzere yaralanan 2 şahıs ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Dizdarlı: İlaç eksikliğinin devam etmesi kaçınılmaz02 Temmuz 2023 Pazar 14:33
  • Geçitkale sakinlerinden Nesibe Şabanoğlu hayatını kaybetti02 Temmuz 2023 Pazar 14:09
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nden çağrı02 Temmuz 2023 Pazar 13:57
  • Töre, TCG Bandırma Korvet Gemisini ziyaret etti02 Temmuz 2023 Pazar 11:22
  • Trafikte denetim02 Temmuz 2023 Pazar 10:04
  • Misafirlikte hırsızlık!02 Temmuz 2023 Pazar 10:04
  • Huzurevinde vefat02 Temmuz 2023 Pazar 10:03
  • 30 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm02 Temmuz 2023 Pazar 10:02
  • Lefkoşa – Girne ana yolunda trafik kazası!01 Temmuz 2023 Cumartesi 20:11
  • Töre: Her zaman güçlü olmak gerekir01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti