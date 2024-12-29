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4 kişi tutuklandı, 41 araç trafikten men edildi!

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Trafik denetimlerinde 20 alkollü sürücü rapor edilirken, 41 araç trafikten men edildi; 4 sürücü de tutuklandı.
4 kişi tutuklandı, 41 araç trafikten men edildi!

Trafik denetimleri ülke genelinde sürüyor. Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 1567 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 321 araç sürücüsü de çeşitli suçlardan ceza aldı. 

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“133 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 30 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4 sigortasız araç kullanmak, 2 trafik ışıklarına uymamak, 2 tehlikeli sürüş yapmak ve 87 diğer trafik suçları.”

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