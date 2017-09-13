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4. “Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” cumartesi sabahı yapılıyor

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4. “Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” cumartesi sabahı yapılıyor
Güzelyurt’un tarihi, kültürel, turistik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği’nin, “4. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” etkinliği düzenleyeceği bildirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, etkinlikteki esas amacın, Kıbrıs’ın yakın geçmişinde kullanılan, Raleigh, Rudge ve Cooper gibi bisikletleri bir araya getirip, halka hem nostalji yaşatmak, hem de bisiklet kullanımının önemini anlatıp teşvik etmek olduğu belirtildi.

Etkinliğin bir diğer amacının yerel kültürün korunması ve yaşatılması mesajını vermek olduğu kaydedilen açıklamada, 16 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da, Güzelyurt terminali önünde başlayacak olan etkinliğin programı da açıklandı.

Buna göre, saat 10.00’da klasik bisikletlerin Güzelyurt Otobüs terminali önünde buluşmasının ardından saat 10.30’da “Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu” başlayacak ve izlenecek güzergâh boyunca, Güzelyurt’un tarihi, kültürel ve sosyal çekim merkezlerinin önünden geçilecek.

Katılımcılara rehber tarafından bilgi verilecek. Tur bitiminde bisikletlerin park edilmesinin ardından, Ay Mamas Kilisesi avlusunda, Kıbrıs Kültürünü yansıtan stantlar kurularak iskemle bağlama, sele sepet örücülüğü, kalbur ve elek yapımı gibi canlandırmalarla kültürün önemi anlatılacak.

Açıklamada, klasik bisikleti olmayan katılımcıların diğer bisikletleriyle de etkinliğe katılabilecekleri belirtildi.

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