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“4. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” yarın yapılıyor

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“4. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” yarın yapılıyor
Güzelyurt’un tarihi, kültürel, turistik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (GÜKMİYAD) yarın sabah “4. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” etkinliği düzenleyecek.

Etkinlikte esas amacın, Kıbrıs’ın yakın geçmişinde kullanılan, Raleigh, Rudge ve Cooper gibi bisikletleri bir araya getirip, halka hem nostalji yaşatmak, hem de bisiklet kullanımının önemini anlatıp teşvik etmek olduğu belirtildi.

Yarın saat 10.00’da, Güzelyurt terminali önünde başlayacak olan etkinliğin programı da açıklandı.

Buna göre, saat 10.00’da klasik bisikletlerin Güzelyurt Otobüs terminali önünde buluşmasının ardından saat 10.30’da “Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu” başlayacak ve izlenecek güzergâh boyunca, Güzelyurt’un tarihi, kültürel ve sosyal çekim merkezlerinin önünden geçilecek.

Katılımcılara rehber tarafından bilgi verilecek. Tur bitiminde bisikletlerin park edilmesinin ardından, Ay Mamas Kilisesi avlusunda, Kıbrıs Kültürünü yansıtan stantlar kurularak iskemle bağlama, sele sepet örücülüğü, kalbur ve elek yapımı gibi canlandırmalarla kültürün önemi anlatılacak.

Klasik bisikleti olmayan katılımcıların diğer bisikletleriyle de etkinliğe katılabilecekleri de hatırlatıldı.

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