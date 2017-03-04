4 Mart Cumartesi Burç yorumları

4 Mart Cumartesi günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

4 Mart 2017 Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

İletişim ve haberleşme trafiğinizin hareketli olacağı bir gün. Girişimde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Fakat hırslı ve sabırsız bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmanız gerekiyor. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ancak kıskançlık ve benzeri duygular yüzünden ilişkilerinizde karışıklıklar çıkabilir. Olabileceklerden daha fazlasını isteyebilirsiniz ve bu nedenle hem kendinizi, hem de sevdiklerinizi zorlayabilirsiniz. Kaçamak aşklar ve heyecan verici maceralar çekici gelebilir. Duygularınızı denetleyin ve sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmaktan kaçının.

4 Mart 2017 Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün karşılaştığınız olaylar duygularınızı harekete geçirecek fakat girişimde bulunmak için acele etmeyeceksiniz ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Yabancılar ile iletişiminiz giderek güçleniyor. Farklı ortamlar, değişik kültürler ve yurt dışı ile bağlantılı işler dikkatinizi çekecek. Büyük organizasyonların içinde yer almak isteyebilirsiniz. Kalabalıklar ve birbirinden çok farklı kişilerin birlikte bulunduğu ortamlar hayal gücünüzü harekete geçirecek. İdeallerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlı davranacaksınız.

4 Mart 2017 Cumartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne istekli başlayacak ve fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyacaksınız. Yeni projeler yapabilir ve girişimde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Grup çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olacaksınız. Gelişmeler beklediğinizden daha yavaş olabilir fakat istediğiniz yönde gelişiyor. Daha önce iş yaptığınız kişiler ile tekrar karşılaşabilirsiniz ve bazı teklifler alabilirsiniz. Parasal konulara yönelik karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmek için gayret göstereceksiniz ve şimdi daha kararlı davranacaksınız. Ayrıca siz de daha önce düşündüğünüz fakat harekete geçmediğiniz konular ile ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz.

4 Mart 2017 Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik bazı karışıklıklar olabilir veya daha önce ortaya çıkmış olan sorunları şimdi çözmeniz gerekebilir. İsteklerinizi gerçekleştirmek için gayret göstereceksiniz ancak bu arada hırslı ve gergin bir tavır içinde olabilirsiniz. Geriliminizi sevdiklerinize yansıtmasanız iyi olacak. Sevdiğinize karşı daha anlayışlı ve ilgili davranmanız gerekiyor. Ayrıca genel olarak ilişkilerinizde ortaya çıkan karışıklıklardan etkilenmiş olabilirsiniz. Ancak şimdilik gelişmeleri akışına bırakın ve duygularınızı denetlemek için gayret gösterin. Günün ilerleyen saatlerinde duygularınız değişecek ve dikkatinizi ideallerinize odaklayacaksınız.

4 Mart 2017 Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

İletişim trafiğinizin hareketli olacağı bir gün. İş arkadaşlarınız, kardeşleriniz ve size ihtiyacı olan yakınlarınız ile ilgilenmeniz gerekebilir ve bu arada dikkatiniz dağılabilir. Dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olun. Zihinsel faaliyetinizin hızlandığı bir dönem ancak dikkatinizi tek bir konuya odaklamanız zor olabilir. Bu arada yapıcı ve kararlı davranmayı başaracaksınız. Önceden planlamadığınız gelişmeler olabilir fakat kararlarınızı sürdürmek için önceki planlarınızdan vazgeçebilirsiniz ve tarzınızda değişiklikler yapabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için her zaman olduğundan daha fazla çalışabilirsiniz. Güçlü ve önemli kişiler ile ilişkileriniz yeni boyutlar kazanacak.

4 Mart 2017 Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Bazı karışıklıklar olabilir veya sizin belirlediğinizden daha farklı gelişmeler ile karşılaşmış olabilirsiniz. Fakat iyimser ve anlayışlı davranmayı başaracaksınız. Özellikle büyüklerinizin desteğini ve takdirini alabilirsiniz ve böylece moralinizin yükseldiğini hissedeceksiniz. Yabancı ortamlarda kendinizi rahat hissedeceksiniz ve büyük organizasyonlar içinde yer almayı arzu edeceksiniz. Bu arada sağlık konuları ile ilgili gelişmeler ilginizi çekecek. Özellikle eski bilgiler ve geleneksel uygulamalara ilgi gösterebilir ve öğrenmek isteyebilirsiniz. Ayrıca kariyer yapmak ve sosyal statüsünü yükseltmek isteyenler için uygun fırsatlar çıkabilir.

4 Mart 2017 Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Yeni planlar yapabilir ve projelerinizi yakınlarınıza anlatabilirsiniz. Aile bireyleri ve evle ilgili konuları çözümlemeniz gerekebilir. Size ihtiyacı olan yakınlarınıza yardımcı olmanız gerekebilir. Ancak yapmanız gereken işlerin arasında başka işlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ve hatta her şeyi aynı anda yapmaya çalışabilirsiniz. Özellikle iletişim araçlarıyla çok fazla ilgilenebilir, mesajlar, haberleşmeler ve arkadaşlarınıza daha fazla vakit ayırabilirsiniz ve bu sırada sevdiklerinizi ihmal edebilirsiniz. İlişkilerinize özen göstermeniz gerekiyor. Kıskançlık çekecek davranışlarda bulunmaktan kaçının ve bugün duygularınızı denetlemek için gayret gösterin. Bu arada yediklerinize ve içtiklerinize de özen göstermeniz gerekiyor.

4 Mart 2017 Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Fikirlerinizi değiştiren durumlar olabilir ve düşünceleriniz derinleşebilir. Geçmişte yaşadıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınız ile iletişiminizde ortaya çıkan durumlar ve öğrendikleriniz, düşüncelerinizin derinleşmesine neden olmuş olabilir. Ancak dostlarınızın ilgisi ve sevdiğinizin desteği ile karmaşık düşüncelerden uzaklaşacaksınız ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Saygın çevreler ve yabancı ortamlarda bulunmak keyfinizi yerine getirecek. Bazı karışıklıklar olsa bile gelişmeler moralinizi yükseltecek ve akşama doğru karşılaşacağınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak.

4 Mart 2017 Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Heyecanlı ve istekli olacağınız bir gün. İsteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz ve yeni projeler yapabilirsiniz. Girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyacaksınız ve arkadaşlarınızın desteğini alacaksınız. Ekip çalışmalarında başarılı olacak ve fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyacaksınız. Çeşitli organizasyonlara katılabilirsiniz ve katıldığınız etkinliklerde tanışacağınız kişiler ile güçlü iletişimler kurabilirsiniz. Bugün kendinizi daha güçlü ve kararlı hissedeceksiniz. İsteklerinizi belirleyebilir, kendinizi gözden geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde karşılaşacağınız olaylar endişe duymanıza neden olabilir. Kaygılardan uzak durun.

4 Mart 2017 Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Atılımlar, yatırımlar, alım-satım ve benzeri girişimlerde bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Ancak hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Bütçenizi dikkatli yapın ve olabileceklerden daha fazlasını istemeyin. En azından harekete geçmeden önce konu hakkında araştırma yapmalısınız. Beklentilerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırsız ve sert bir tavır içinde olabilirsiniz. Sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmaktan kaçının ve şimdilik olayların gelişmesini bekleyin. Günün ilerleyen saatlerinde alacağınız bir haber hayal gücünüzü uyandıracak ve kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.

4 Mart 2017 Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Eski düşüncelerinizi değiştirmeye zorlayan durumlar olabilir ancak yeni fikirlere açık olanlar, karışıklıklar ile başa çıkabilecekler. rtık daha özgür ve farklı düşünüyorsunuz ve üzerinizde baskı duygusu uyandıran durumlar ile başa çıkabilecek gücü içinizde hissediyorsunuz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kararlı ve azimli bir tavır içinde olacaksınız. Böylece tarzınızı ve alışkanlıklarınızı değiştirmeyi başarabilirsiniz. Bu arada sağlık sorunu olanlar, yaşam enerjilerini

4 Mart 2017 Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Hareketli bir gün geçireceksiniz. İlginç gelişmeler olabilir ve alacağınız haberler duygularınızı harekete geçirebilir. Ev veya iş yerinizle ilgili çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Girişimde bulunmak istediğiniz konu ile ilgili yapacağınız projeleri yakınlarınıza anlatabilir ve arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde alacağınız haberler hayal gücünüzü uyandırabilir ve atılımda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunmak için farklı projeler yapabilir, çeşitli araştırmalar içine girebilirsiniz. Mistik konular ve şimdiye kadar bilmediğiniz farklı toplumların kültürleri ilginizi çekecek ve gizemli konuları araştıracaksınız.