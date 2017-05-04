4 Mayıs Günü Günlük Burç Yorumları

4 Mayıs Günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Deneyimlerinizi paylaşmak ve diğer insanlarla birlikte keyifli işler yapabilmek için içinizdeki enerjiyi açığa çıkarmak isteyeceksiniz. Çevrenizde olaylara sizin bakış açınızla bakan çok fazla insan olmayabilir. Buna rağmen yapmak istediklerinizi gözden geçirmeye ihtiyaç duymayacaksınız ve doğru bildiğiniz yolda ilerlemeye devam edeceksiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Planladıklarınızın hayalinizdeki gibi gerçekleşebilmesi için parayla ilgili herhangi bir sorununuzun olmaması gerekir. Elbette ki bu konuda istediğiniz kadar özgür olamayabilirsiniz. Bu nedenle de harcamalarınızın sınırlarını bilerek hareket ederseniz hayal kırıklığına uğramamış olursunuz. Çalışma hayatınız ve idealleriniz arasında gidip gelen düşünceleriniz zaman zaman sinirlerinizin gerilmesine neden olabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Emin olduğunuz ve gidişatını az çok tahmin edebildiğiniz isteklerinizin peşinden ilerleyebilmeniz için bazı şartların olgunlaşmasını beklersiniz. Aklınızı kurcalayan ve adım atma konusunda tereddüt ettiğiniz işler varsa bunların üzerine fazla düşünmeden vazgeçebilirsiniz. Bugün insanlarla olan ilişkilerinizi ciddi bir şekilde gözden geçirmek istersiniz. Sizi sevdiğini düşündüğünüz dostlarınızın bir bir sizden uzaklaştığını görmek elbette ki kendinizi sorgulamanıza neden olacaktır. Kendinizi güvende hissetmeye çalışırken bir anda yapayalnız kaldığınızı hissedebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde olan fevri ve gergin ruh haliniz bugün yerini daha rahat bir hale bırakıyor. Sizde emanet olan bu fazla gergin yapıdan kurtulmak için verdiğiniz uğraşlar sonuç verecek gibi görünüyor. Artık istediğiniz gibi rahat rahat sosyal aktiviteleriniz ve aşk hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yapmak istedikleriniz sizin için oldukça önemlidir. Ancak bugün her zamanki kadar aklınıza güvenemiyor olabilirsiniz. Hırs yapmadan hedefinize odaklanmaya çalışmalısınız. Karşınıza çıkan engellerden dolayı kendinizi suçlayarak bir sonuca varamayacağınızın farkında olmalısınız. Etrafınızdaki insanların sizinle ilgili yargılamalarına çok fazla kulak asmamalısınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çabalarınızın karşılığını tam olarak alamadığınızı düşünüyorsunuz ve bu nedenle de kendinizi her zaman eksik hissediyorsunuz. Ancak bazı şeylerin sizin kontrolünüz altında olmadığını kabul etmeli ve başınıza gelenleri kabul edebilmelisiniz. Hayatta çok hırslı olmanızın sizi getirdiği noktaları görmüş olmanız gerekir. Parayla ilgili herhangi bir sorun yaşamayı kabul edemiyorsunuz ve eğer bir şeyi almaya gücünüz yetmiyorsa bile bir şekilde onu almak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu noktada da çoğu zaman kendinizi gereksiz yere sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim konusunda kendinizi yeteri kadar ifade edebildiğinizi düşünüyorsanız her şeyin yolunda olduğunu zannedersiniz. Ancak aslında sizi anlamayan insanlar nedeniyle ilerleyen günlerde sıkıntı yaşama ihtimaliniz oldukça büyüktür. Siz herkese samimi bir şekilde davrandığınızı düşünürken bazı insanlar bu samimiyetinizi sizin saflığınız olarak algılayabilirler.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınıza bir türlü adapte olamamış ve işlerinizi yoluna koyamamış olabilirsiniz. Bu nedenle de sürekli aklınızda yapılacak işler vardır. Ancak bir yandan da bu işleri gerçekleştiremiyor olduğunuz için iki katı yorulursunuz. Sürekli eksik işler yüzünden daha fazla çalışmak ve bir yandan da endişelenmek sizi strese sokacaktır. Aşk hayatınızla ilgili duygularınızın ön plana çıkması söz konusudur. Hayatınızda olup bitenlerin sizi etkilememesi için âşık olmanız yeterlidir. Mutlu olduğunuz zaman hiçbir sorun sizin için önemli değildir. Sevdiğiniz insanın yanında olabilmek sizin için her şeyden önemlidir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun zamandır yapmak istediklerinize yoğunlaşmakta ve yeni bir adım atmakta güçlük çekiyorsunuz. Bugün ise karşınıza çıkan fırsatlar ve insanlar sayesinde yeni adımlar atma konusunda oldukça başarılı olacaksınız. Aşk hayatınızda beklentilerinizin karşılık bulması konusunda bazı sıkıntılarınız olabilir. Sevdiğiniz kişinin sizinle aynı görüşlere sahip olmaması ve toplum içerisinde sizin yanınızda durma konusundaki çekingen tavırları sizi olumsuz yönde etkiler.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çoğu zaman her şeyi akışına bırakır ve elinizden geleni yapmak dışında başka bir şey düşünmezsiniz. Bugün ise düşünceleriniz sizi sürekli rahatsız edecek ve bir şeyleri yetiştirme telaşı içerisinde oradan oraya koşturacaksınız. Aceleci tavrınız bir yandan da kararsızlığınızla birleşince kendinizi ne şekilde düzlüğe çıkaracağınızı kestirmekte zorlanabilirsiniz. Romantik ilişkilerle ilgili sorunları çoğu zaman hayatınızın önemli bir noktasında bulundurmuyorsunuz. Ancak bugün için akışı etkileyen bazı meseleler nedeniyle aşk hayatınızdaki sorunları çözmeye öncelik verebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi olarak kendinizi koruma altına almanız gereken bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. Arzuladığınız her harcamayı gerçekleştirmeye çalışmak sizi ilerleyen günlerde sıkıntıya sokacaktır. Gerçekten ihtiyacınız olmayan şeylerle ilgili çok fazla harcama yapmamalısınız. Düşüncelerinizi ifade edebileceğiniz alanlar bulma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kültürel aktivitelere her zamankinden daha fazla önem verirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanların üzerinde olumlu bir etki bırakmayı önemsemiyor gibi görünseniz de aslında bu gerçekleşmediği zaman moraliniz fazlasıyla bozuluyor. Çevrenizdeki insanların tavırları ve dillendirmedikleri düşünceleri dahi sizi etkileyebiliyor. Bu nedenle de içinde bulunduğunuz ortamları fazlasıyla önemsiyorsunuz. Gün ortasında işle ilgili bazı konularda insanlarla muhatap olmak durumunda kalabilirsiniz. Karşı karşıya kaldığınız tavırlar sizin çok hoşunuza gitmese de kendinizi her zamankinden çok daha güçlü hissedeceksiniz.