4 Mayıs'tan itibaren KKTC'de yasaklar gevşetiliyor, İşte alınan kararlar

1. Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Kalkıyor şimdilik 4 Mayıs’a kadar uzadı. 4 Mayıs sonrası sadece pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek.

2. Şehirlerarası Dolaşım Yasağı 4 Mayıs’a kadar uzadı. 4 Mayıs’tan sonra kalkacak.

3. Gece Tam sokağ çıkma yasağı 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

4. Gemi seferilerinde yasak devam ediyor. Yasak 15 Mayıs’a kadar sürecek. ( KKTC vatandaşları için sadece sağlık ve sadece cenaze nedeni ile yurt dışında kalanlar gelebilecek)

5. Diğer ülkelerden Uçak Seferleri 15 Mayıs’a kadar yasak devam.

6. Eğitim Kurum ve Kuruluşları 15 Mayıs’a kadar yasak devam edecek.

7. Tüm toplu etkinlikler, festivaller, eko günler, özel gün kutlamaları 15 mayıs’a kadar yasaklı.

8. Elzem kamu kurum ve kuruluşları aynen devam... 15 Mayıs sonrası diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında rotasyon çalışma sistemine kademeli geçiş düşünülüyor.

9. KKTC vatandaşları hariç, Kara hava ve deniz kapılarından giriş yasağı 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.

10. Toplu ibadetler hala yasak. 15 Mayıs’a kadar.

11. 4 Mayıs sonrası açılmayacak ve 15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek Özel Sektör ;

- restorantlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler

- turizm sektörü, otel , casino, bet ofisleri

- diğer tüm eğlence yerleri

- spor salonları, fitnes merkezleri

- toplu ulaşım

- düğün salonları, dans okulları

- masaj salonları

- pazar yerleri

- kuaförler, berberler, güzellik salonları

- tiyatrolar, sinemlar

- kahvehaneler, lokaller,

- spor kulüpleri

- çocuk parkları

- piknik alanları

11 Mayıs’a kadar gerekli işlemleri tamamlayan restorantların paket servislerinin açılması değerlendirilecek...

4 Mayıs sonrası açılacak Tüm işletmeler en geç 20.00’ye kadar açık kalabilecekler.

Yukarıdaki sektörler haricinde kalan tüm sektörler açık olacak...