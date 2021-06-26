  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

4 Metre Yükseklikten Beton Zemine Düşen Ergen, Yoğun Bakımda

» »
Girne’de yapımı devam eden inşaattan düşen 40 yaşındaki Kenan Ergen, YDÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
4 Metre Yükseklikten Beton Zemine Düşen Ergen, Yoğun Bakımda

Girne’de yapımı devam eden inşaattan düşen 40 yaşındaki Kenan Ergen, YDÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 16.15 sıralarında Girne’de yapımı devam eden inşaatta çalışan Ergen, iş bitiminde malzemeleri topladığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ergen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’den KKTC'ye gelen aşı miktarı toplam 340 bin doza ulaştı26 Haziran 2021 Cumartesi 08:51
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?26 Haziran 2021 Cumartesi 08:41
  • Yükseköğrenimde seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılacak25 Haziran 2021 Cuma 19:17
  • Sağlık Üst Kurulu kararları açıklandı25 Haziran 2021 Cuma 19:12
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Kararları Açıklandı!25 Haziran 2021 Cuma 18:02
  • Başbakan Saner Kapalı Maraş’ta İncelemelerde Bulundu25 Haziran 2021 Cuma 17:29
  • Anastasiadis: “İki devletli çözüm modeli, hayal kırıklığı”25 Haziran 2021 Cuma 16:55
  • Tük Patates Bedellerini 28 Haziran’da Ödemeye Başlıyor25 Haziran 2021 Cuma 16:50
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Karpaz Bölgesinde Yapılacak Yol Çalışmalarını İnceledi25 Haziran 2021 Cuma 16:45
  • İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye Çağrı…25 Haziran 2021 Cuma 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti