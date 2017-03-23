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4 metre yükseklikten betona düştü...

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4 metre yükseklikten betona düştü...
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı kafatası çatlaması sebebiyle oluşan beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere götre, geçtiğimiz gün (22.02.2017),  Ozanköy’de,  Yury Kumysh (E-49) merdiven üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşmüştü.

Kumysh’in bugün saat 12.50 sıralarında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Müteveffanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı kafatası çatlaması sebebiyle oluşan beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi. Polisin olaya ilgili soruşturması sürüyor…

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