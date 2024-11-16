15 Kasım Özel Çekilişinde 4 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayimiz Tuğrul Mankır tarafından satılan “64708” numaralı bilete isabet etti.

15 Kasım Özel Çekilişinde 4 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayimiz Tuğrul Mankır tarafından satılan “64708” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2024 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 4 Milyon TL’lik büyük ikramiye “64708” numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon TL ve toplam ikramiye 19.274.750 TL olacak. Bilet fiyatının 300 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2024) itibaren satışa sunulacak.