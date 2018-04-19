“4 Milyonluk faiz destekli arpa hibesinin 1 milyonluk kısmının kayıp olduğunu tespit ettik"

Hüseyin Çavuş Kelle’nin başkanlığındaki Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin yeni yönetim kurulu ilk ziyaretini Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye yaptı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ziyarette, üreticinin yaşadığı sıkıntıları içeren bir raporu Bakan Şahali’ye sundu.

Bakan Şahali ile geçmiş hükümet döneminde birlikte yaptıkları verimli çalışmaların devamını dileyen Kelle, “geçmiş döneminizdeki reformun devamını yönetim kurulumuzla birlikte yapacağız. Hükümet programınızda yer verdiğiniz gibi Avrupa Birliği’nde ne varsa bizim ülkemizde de olması yönündeki çalışmalarınıza Çiftçiler Birliği olarak destek veriyoruz” dedi. Üretim sektörünün bu kötü yılı ancak hükümetin desteği ile atlatabileceğini söyleyen Hüseyin Çavuş Kelle, geçmişle ilgili birtakım alacakları olduğuna da işaret etti. Kelle, tarımla ilgili yeniden görüşülmesi ve revize edilmesi gereken konular olduğunu da belirtti. Bakan Şahali de konuşmasının başında, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. Şahali, “Her zamankinden daha önemli bir misyonu yerine getirmek üzere göreve gelmiş bir yönetim kurulu ile karşı karşıyayım. Artık Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, sivil toplum örgütünden yasa ile kurulmuş kamu-tüzel kişisine dönüştü. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, devletle birlikte hareket edecek, devletin hazırladığı yasa ile yönetilecek olan bir birliktir. Dolayısıyla yükünüz çok daha ağır, sorumluluğunuz çok daha önemli bir hal aldı”dedi. Tarım açısından sıkıntılı bir dönemin içerisinde olunduğuna dikkati çeken Şahali, “tarımın olmazsa olmazı sudur ve suyun da kaynağı yağıştır. Şuanda bir kuraklık riski ile karşı karşıyayız. Geçtiğimiz Pazar günü uydu fotoğrafları temin edildi. Önceden başlayan arazi tespit çalışmaları da hala devam ediyor.Hava fotoğrafları ve gözlem raporları birleşerek günün sonunda harita ortaya çıkacak. Belli noktalarda sıkıntı tespite ihtiyaç duyulmayacak şekilde kendini gösteriyor. Belli noktalarda da görece bir iyilik söz konusu. Bu iyiliğin ülkenin ihtiyaç duyduğu yem materyalinin yeter miktarda hasat edilmesi için yeterli olmadığını da gözlemleyebiliyoruz. Hayvancının ihtiyaç duyacağı yem girdisinin sağlanması bakımından zorunlu bir sürecin başlangıcı anlamına gelir” dedi. Bakan Şahali, ülke tarımının daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlamaya yönelik pek çok girişim olduğunu söyleyerek, bakanlığın misyonunun hükümet program çerçevesinde tarım alanında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile uzlaşarak yol almak olduğunu belirtti. Erkut Şahali, “Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren tarımda destek sisteminde bir değişime gidilmesi gerektiği üzerinde duruyoruz. Odağına performansı alan, üretim süreçlerinde doğru uygulamaların özel olarak desteklendiği bir modelin yerleştirilmesi ve iyi tarım uygulamalarının teşvik edildiği bir yaklaşımın ortaya çıkması yönünde vizyonumuz var. Bu vizyonu prensip olarak inkar edecek, ret edecek, kabul etmeyecek bir kesim yoktur” diye konuştu. Çiftçiler Birliği’nin üzerinde durduğu pek çok konunun bakanlığın gündeminde olduğunu kaydeden Şahali, doğrudan gelir desteği ödemeleri ile ilgili son aşamaya gelindiğini ve Maliye Bakanlığı ile mutabık kalınması halinde 2018 yılı ödeme planını önceden açıklayacaklarını söyledi. Bakan Şahali, bakanlık bünyesinde geçmişte başlattıkları Akaryakıt desteği ile ilgili yasa çalışmasını da tamamlamak üzere olduklarını ve Bakanlar Kurulu’na göndereceklerini açıkladı. 2016, 2017 ve 2018 yılı bütçelerinde akaryakıtla ilgili destek ödeneğinin yer almadığını belirten Bakan Şahali, “bu yıl akaryakıt ile ilgili yasayı geçirmeyi hedefliyoruz. Tercihimiz yasayı yapıp ödeneği yıl içine yaymaktır” dedi. Bakan Şahali, Doğrudan Gelir Desteği kalemleri ile oynama şansı olmadığını da kaydetti. Toprak Ürünleri Kurumu’nun geleceğinin garantiye alınmasının herkesin ortak kaygısı olması gerektiğini söyleyen Bakan Şahali, kurumla ilgili inceleme çalışmalarında 4 milyonluk faiz destekli arpa hibesinin 1 milyonluk kısmının kayıp olduğunun tespit edildiğini dile getirdi. Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı. “Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgili tespitlerimiz tamamlanma aşamasındadır. Bu konuyla ilgili Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Sayıştay Başkanlığı devrede. Bizim ilk etapta bilanço üstünden yaptığımız tespitte son 2 yılda yaklaşık olarak kurumun 50 Milyon Türk Lirası geriye gittiğidir. Bu 50 Milyon Türk Lirasının içinde yaklaşık 12 Milyon 500 bin Türk Liralık Genel Tarım Sigortası Fonu’nun alacağı var. Görevi devrederken 12 Milyon 500 binin yaklaşık 11.5 Milyon Türk Lirası kasada mevcut vaziyette idi. Yaptığımız bir tespitte sadece isim yanlışlığından dolayı 4 Milyonluk faiz destekli arpa hibesinin içinde 1 Milyonluk zarar olduğudur. Dolayısıyla ortada tahsil edilemeyecek kayıp bir kaynak söz konusu” dedi.