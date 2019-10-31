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4. MS Kampı Lapta'da yapıldı

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Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği tarafından düzenlenen 4. MS Kampı Lapta Gençlik Kampı’nda yapıldı.
4. MS Kampı Lapta'da yapıldı

MS hastalarının uzmanlarla buluşmasını sağlayan, sosyal yaşantılarına ve rehabilitasyonlarına yönelik aktivitelerin yer aldığı kampa 16 MS hastası katıldı.


Dernekten yapılan açıklamaya göre, kamp sırasında Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan öğrenciler gönüllü olarak hastalara yardımcı oldu.


Kamp süresince hastalar; Dr. Sıla Usar İncirli, Yard. Doç. Dr. Gözde İyigün, Dr. Pınar Gelener, Fizyoterapist Yard. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız, Uzman Fizyoterapist Aytül Özdil, Fizyoterapist Vedia Topuz, Radyolog Yasin Bozkurt, Diyetisyen Tünay Tuğcan ve Uzman Psikolog Sevil Hançerli ile buluşup MS’le ilgili konularda bilgi edinme imkanı yakaladı. 


Deniz Güzelyurtlu ile yoga, Fizyoterapist Derya Tahsildaroğulları Ced ile klinik pilates yapan MS hastaları Süsel Gelişim Merkezi’nden gelen eğitmenlerden de doğru nefes teknikleri hakkında bilgi aldı.

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