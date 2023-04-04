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4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü

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Tüm dünyada yaşamlarını zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve içinde bulundukları duruma ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 4 Nisan “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak kutlanıyor.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü

Her yıl 4 Nisan'da dünya genelindeki sokak hayvanlarının korunması ve refahı için farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlanıyor.

Dünya genelinde yüz milyonlarca sokak hayvanı bulunuyor ve bu hayvanların birçoğu açlık, susuzluk, hastalık ve kötü muamele gibi zor koşullar altında yaşıyor. 

Sokak hayvanları genellikle açık alanlarda veya barınaklarda yaşıyor ve insanların yarattığı çevresel faktörler nedeniyle tehlikeli bir hayat sürüyorlar.

Bu çalışmaların birçoğu, sokak hayvanlarının sağlığı, beslenmesi, barınması ve sahiplenilmesi için destek sağlıyor. Çalışmaların bir kısmı da, sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü için kısırlaştırma ve sterilizasyon kampanyalarını içeriyor. 

sokak hayvanlarına yönelik kötü muamele ve ihmaller hala yaygın. Bu nedenle, Dünya Sokak Hayvanları Günü, insanların sokak hayvanlarını korumak için neler yapabileceklerine dair farkındalığı artırmak ve harekete geçmelerini sağlamak için önemli bir fırsat.

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