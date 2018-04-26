4 Operasyon Hayata Bağladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Sevk Edilen ve Tetkiklerinde Sol Ayağında Gangren, Karın Bölgesinde Aort Damarında Balonlaşma, Sol Bacak ve Sol Ayağı Besleyen Damarlarında Tıkanıklık ve Orta Seviyede Böbrek Yetmezliği gibi Önemli Bulgulara Ek Olarak, Hayatını Tehdit Eden Birçok Sağlık Sorunu ile Karşı Karşıya Olduğu Belirlenen 72 Yaşındaki Artan Ilgar, Başta Kalp ve Damar Cerrahisi Olmak Üzere, Birçok Anabilim Dalının Dahil Olduğu Geniş Kapsamlı Bir Tedavi Programı ve 4 Operasyonun Ardından Sağlığına Kavuşturuldu.

Yapılan ileri tetkiklerinde karın bölgesinde aort damarında 10 cm çapında balonlaşma (aort anevrizması) olduğu belirlenen hastanın, sol bacak ve sol ayağı besleyen damarlarının tıkalı olduğu saptandı. Bağırsaklarının yeterince işlev görmediği ve orta seviyede böbrek yetmezliği olduğu tespit edilen hastaya, ateş ve enfeksiyon parametrelerinin de yüksekliği nedeniyle enfeksiyon hastalıkları ve genel cerrahi anabilim dalı uzmanlarınca yoğun bakım koşullarında medikal tedavi başlatıldı.

Enfeksiyon tedavisinin ardından; başhekim, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi, genel cerrahi ve girişimsel radyoloji uzmanlarından oluşan konseyde değerlendirilen Artan Ilgar, kalp ve damar cerrahisi anabilim dalına devredildi.

Tek Seansta İki Operasyon

Kalp ve damar cerrahisi uzmanlarınca değerlendirilen hastanın yüksek hayati risk taşıması nedeniyle, karın bölgesindeki aort damarı balonlaşmasının kapalı yöntemle ameliyat edilmesine, aynı anda sağ bacağından sol bacağına suni damarla baypas operasyonu yapılmasına karar verildi.

Kalp ve damar cerrahisi anabilim dalı tarafından yapılan açıklamada, yüksek hayati risk taşıyan hastanın gerçekleştirilen ilk operasyonunda, aort damarındaki balonlaşmanın tedavisi amacıyla girişimsel radyoloji ile kalp ve damar cerrahisi anabilim dalı uzmanları tarafından kapalı yöntemle stent uygulandığı, aynı seansta hastanın sağ bacağından sol bacağına suni damarla baypas gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu şekilde hastanın gangren olan sol bacağının beslenmesinin artırılarak, mevcut gangrenin diz altı seviyesinde sınırlı kalmasının sağlandığı belirtildi.

Damar Tıkanıklığı Gangren Nedeni

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ortopedi anabilim dalı uzmanlarınca hasta ile ilgili yapılan açıklamada ise sevk edildiği ilk günden itibaren hastanın sol ayağında damar tıkanıklığına bağlı olarak gelişen gangrenin ortopedi anabilim dalınca da takip edildiği, diğer organlar için tehlike arz eder nitelikte olması ve hayati risk teşkil etmesi nedeniyle sol bacağın diz altından ampute edilmesine karar verildiği ifade edildi. Ortopedi anabilim dalının gerçekleştirdiği operasyonla hastada gangrenin yaratacağı hayati risk ihtimali ortadan kaldırılmış oldu.

Dördüncü Operasyonda Tıkalı 3 Damara Baypas

İlk operasyon öncesinde hastanın kardiyoloji anabilim dalı uzmanlarınca gerçekleştirilen anjiyosunda, kalp damarlarının da ileri derecede tıkalı olduğu belirlenerek, devam eden tedavi sürecinde kalp baypası ameliyatı olması gerektiğine de karar verildi. Anevrizma operasyonundan 1 hafta sonra kalp ve damar cerrahisi anabilim dalı uzmanları tarafından hastanın tıkalı olan 3 kalp damarına baypas ameliyatı yapıldı. Artan Ilgar, 2 gün yoğun bakım izlemi ile sonrasında yataklı servisteki takibinin ardından sağlıkla taburcu edildi.

İlk 6 Saat İçindeki Müdahale ile Organların Gangrenden Kurtulma Şansı %80 - %90

Ayak ve bacaklarda aniden başlayan şiddetli ağrı, soğukluk, solukluk gibi şikayetler bu organlara yeterince kan gitmediğinin göstergesidir. Bunun sebebi damarlara pıhtı atması veya damarın kolesterol parçacıklarıyla tıkanması olabilir. Aort damarının karın içinde balonlaşması (aort anevrizması) ve pıhtı ile dolması da ayaklara pıhtı atmasına sebep olarak ayak ve bacak damarlarını tıkayabilir. Bu şikayetlerle hastanelere başvuran hastaların hızlı değerlendirilip tıkanıklığın sebebinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Hızla değerlendirilip doğru tanı koyulan ve ilk 6 saatte müdahale edilen hastalarda bu organların kurtarılma şansı %80 - %90 arasındadır. Geç kalma ve eksik müdahaleler sonucunda gangren kaçınılmaz bir son olmaktadır. Gangren sadece meydana geldiği organı etkilememekte, insan vücudunun diğer tüm organlarını etkileyerek yaşam tehdidi yaratmaktadır. Gangren oluştuktan sonra, cerrahi müdahale şansı çok azdır.

Aort Damarında Balonlaşma Olan Hastalarda, Kalp Damarlarında da Tıkanıklık Olabilir

Abdominal aort anevrizması (aortta balonlaşma) saptanan özellikle ileri yaştaki hastaların ameliyat öncesi mutlaka kalp fonksiyonlarının da değerlendirilmesi ve gerekirse kalp anjiografisi yapılarak kalp damarlarında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Aortta balonlaşma saptanan hastalarda eş zamanlı olarak kalp damarlarında tıkanıklık da olabilmektedir. Birçok hastalığa aynı anda sahip olan olgularda, hastalıkların derecesi ve ciddiyeti değerlendirilmeli, operasyon sıraları hastalıkların risklerine göre planlanmalıdır.