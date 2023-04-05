  • BIST 4.934,40
  • Altın 1248.496
  • Dolar 19.2463
  • Euro 21.1239
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

4 örgütten hükümete çağrı

» »
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) hükümete toplantı çağrısında bulundu
4 örgütten hükümete çağrı

“BİR AN ÖNCE ENERJİ ÜST KURULUNUN OLUŞMASI İÇİN PAYDAŞLARI TOPLANTIYA ÇAĞIRIN”

 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) hükümete toplantı çağrısında bulundu.

4 örgüt, Kıb-Tek’in iç dinamiklerden ve yerli sermayeden oluşan bir özel kamu ortaklığı yaratarak, ölçülü bir biçimde siyasetle ilişkili, özerk ve milli bir kurum olarak devamlılığının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Toplumun bugün karşı karşıya kaldığı durumun sürdürülebilir yapının oluşturulamamasından kaynaklandığını ifade eden örgütler, mevcudun devamı halinde benzer olumsuzlukların yaşanmaya devam edeceğini belirtti.

4 örgüt, bu bağlamda bir an önce enerji üst kurulunun kurulması için hükümetin paydaşlarla bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin (KITOB) basın açıklaması şöyle:

Toplum olarak yine bir dönemecin eşiğindeyiz. KKTC olarak kurulduğumuz günden günümüze değin el yordamıyla günü kurtarmaya yönelik yapılmış olan siyasetlerin neticesinde gelinen noktada yeni bir oldu bitti yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Sanayimiz, turizmimiz başta olmak üzere ekonominin tüm unsurlarının etkilendiği elektrik konusunda yine günü kurtarmaya yönelik yapılmaya çalışılan bir dayatmanın sebep olduğu bir tartışmanın içerisindeyiz. ‘Başka çaremiz yok aksi halde elektriksiz kalacağız’ yaklaşımı ile ileride çok daha ağır bedeller ödememize neden olacak bir yaklaşımla bir değerimiz daha elden gitmek üzere. Tıpkı Ercan Havaalanı’nda olduğu gibi. Şimdi de üretimin can damarı olan elektriğin üretiminde benzer bir durumla karşı karşıyayız. Evet bir çözüm bulunmazsa önümüzdeki yaz dönemi işletmelerimiz elektrik hususunda inanılmaz sıkıntılar yaşayacaklar. Ancak yapılması planlanan çözüm şekli ise günü kurtarmakla sorunu ötelemenin dışında başka bir şey getirmeyeceği gibi ileride katlanarak karşımıza çıkacağı aşikardır. Kıb-Tek’in bugünkü mevcut durumunun sürdürülemez olduğu açıkça ortada. Mevcut durumu kabul etmek hem toplumsal hem de ekonomik akla aykırı. Ancak karşı karşıya kaldığımız çaresizlik ürünü olan çözüm şekli ise mevcut durumdan daha da kötü. Doğru çıkış yolunu bulmak ve sürdürülebilir enerji politikalarını üretebilmek için geç kalınmadan nitelikli insan kaynaklarından oluşan enerji üst kurulunu oluşturulmalıdır. Kıb-Tek’in iç dinamiklerden ve yerli sermayeden oluşan bir özel kamu ortaklığı yaratarak, ölçülü bir biçimde siyasetle ilişkili, özerk ve milli bir kurum olarak devamlılığını sağlamamız lazım. Unutmamamız lazım ki bugün karşı karşıya kaldığımız durum sürdürülebilir yapıyı oluşturamamış olmamızdan kaynaklanmaktadır ve bu yapıyı oluşturamadığımız sürece benzer olumsuzlukları yaşamaya devam edeceğimiz iyi bilinmelidir. Hükümete çağrımızdır! Toplumda infiale sebep olan bu yaklaşıma derhal son verin ve bir an önce enerji üst kurulunun oluşması için paydaşları toplantıya çağırın.

 

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) 

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO)  

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO)  

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)  

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa: “Yakıt sorunumuz yoktur...”05 Nisan 2023 Çarşamba 17:16
  • Meclis Başkanı Töre’den Avukatlar Günü mesajı05 Nisan 2023 Çarşamba 16:11
  • Elektrik Kesintileri Uyarısı Geldi05 Nisan 2023 Çarşamba 15:07
  • LTB Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu Yapıldı05 Nisan 2023 Çarşamba 15:05
  • Cumhuriyet Meclisi deprem komitesi heyeti Adıyaman’da temaslarda bulundu05 Nisan 2023 Çarşamba 14:27
  • Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, hazırladığı dilekçeyi yetkili makamlara iletti05 Nisan 2023 Çarşamba 14:19
  • Polis Genel Müdür I. Yardımcısı mevkiine atanan Ahmet Beşerler’e rütbeleri takıldı05 Nisan 2023 Çarşamba 13:39
  • Hasipoğlu: İsias Davası sadece KKTC’nin değil, TC’nin de davasıdır ve sonucu bizim için önemlidir05 Nisan 2023 Çarşamba 13:18
  • Meclis Komitesi Adıyaman'da... "Tek amacımız adaletin tecelli ettiğini görmek"05 Nisan 2023 Çarşamba 13:11
  • 2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı05 Nisan 2023 Çarşamba 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti