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4 parti anlaştı

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Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimler için muhalefette ittifak arayışları tamamlandı ve 4 parti milletvekili seçimleri için anlaştı.
4 parti anlaştı

CNN Türk'ten Ünal Kaya'nın haberine göre, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri dün akşam saatlerinde bir araya geldi.

Görüşmede, 4'lü ittifak için tam mutabakat sağlandı.

6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesi gereken, ittifak protokolüne son şekli de verildi. Buna göre, protokolde parlamenter sistem ve adalet vurgusu yer aldı. İttifaka neden ihtiyaç duyulduğu ve neyi hedeflediği anlatıldı.

Görüşmede ittifakın adı da değerlendirildi: İki isim belirlendi. Ancak ittifakın adına liderlerin karar vereceği öğrenildi. O isimlerden birinin "demokrasi ittifakı" olduğu belirtiliyor.

İttifakın resmi açıklaması ise yarın 4 partinin genel başkanı tarafından yapılacak.

Bu karar sonrasında, Cumhur İttifakı dışında yer alan 8 partinin 4'ünün seçimlere birlikte girmesi kesinleşti. HDP, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Hüda-Par'ın ise seçimlere tek başlarına girmeleri bekleniyor.

Bu arada, CHP'nin ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ı ise kabul etmesi durumunda listesinden aday göstererek ittifakın daha geniş bir tabana yayılmasını amaçladığı öğrenildi...

Bu kapsamda milletvekili listesinde yer verilecek bir diğer ismin Abdüllatif Şener olabileceği konuşuluyor.

Şener'in İstanbul ya da Düzce'den aday yapılabileceği ifade ediliyor.

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