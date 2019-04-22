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4 parti başkanından gergin toplantı iddiası,dörtlü koalisyon hükümeti son dönemlerini yaşıyor

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Aylardır çatırdayan, sürekli kendi aralarında bir takım sorunlar olduğu ifade edilen Cumhuriyetçi Türk Partisi- Halkın Partisi-Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi dörtlü koalisyon hükümeti son dönemlerini yaşıyor.
4 parti başkanından gergin toplantı iddiası,dörtlü koalisyon hükümeti son dönemlerini yaşıyor

Bir türlü Türkiye ile imzalanamayan Ekonomik Protokol’ün etkisiyle ciddi bir mali çıkmaza giren hükümet, ne maddi olarak ne de manevi olarak bir yere varamıyor.

Hükümet ortakları içerisinde de artık açık şekilde ifade edilen hükümetin yolun sonuna gelme noktasında oluşu Halkın Partisi milletvekilleri tarafından da birçok yerde ifade edilmeye başlandı.

4 parti başkanından gergin toplantı

Hükümetin dört ortağının genel başkanları geçtiğimiz hafta sonuna doğru bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda hükümetin mali çıkmaz içine girdiği, temel yapısal sorunlarla ilgili karar üretemediği, Meclis’in hükümet programında ön görüldüğü şekilde etkin çalıştırılamadığı ve halkın beklentilerine yanıt verilemediği konuları öne çıktı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Nisan ayı sonunda maaşları Merkez Bankası’ndan 80 milyon TL borç alarak ödenebileceğini söylemesi üzerine Halkın Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın buna sert tepki gösterdiği kaydedildi. Özersay, bunun bir avans değil borç olduğunun altını çizerek ülkeyi kaosa sürükleyen bu tür adımlarla bir yere varılamayacağını söylediği kaydedildi.

Özersay’ın bu tepkisi üzerine Başbakan Tufan Erhürman’ın da Özersay’a hak vererek “Borçlanmanın sonu yok . Bu ayı da belki borçlanarak çözeriz ama gelen ay yine aynı sorunlarla yüz yüze kalacağız” dediği ve bu şekilde devam edilemeyeceğini söylediği belirtiliyor.

Denktaş’ın bazı arazileri kendi yakınlarına kira yöntemi ile verme girişimlerine de HP Genel Başkanı Özersay’ın sert tepki gösterdiği ve “biz bu hükümeti bunun için kurmadık” dediği kaydedildi.

Gergin toplantı sonrasında tarafların madden ve manen bittiği konusunda bir algı ile toplantıdan ayrıldıkları ve artık hükümetin geleceğinin kalmadığını konuşuluyor.

Özersay rahatsız

 

Hükümetin geleceği ile ilgili ciddi kuşkuları olan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, artık maddi olarak hükümetin bir şey yapamayacak noktaya geldiğini ifade ettiği ve bu noktada hükümette bulunmanın bir anlamı olmadığını söylediği belirtildi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Doğan Türk Birliği’ne kiraladığı arazi ve bu arazinin uzantısı olan bir yerin yakınlarına kiralanması olayı hükümetin diğer ortağı HP’den tepki aldı. Özersay’ın toplantıda bunun adaletli olmayacağını ifade ettiği de belirtildi.

Sadece maddi değil

Hükümetteki sorunların sadece maddi sıkıntılarla da kalmadığı ifade edilirken CTP’nin parti kararı olmamasına rağmen parti içerisinde bir kesimin Avrupa Parlamentosu Seçimleri için Niyazi Kızılyürek’in Kuzey Kıbrıs’ta propagandasını yapması Halkın Partisi ve Demokrat Parti tarafından tepki ile karşılandı. DP ve HP’lilerin bu noktada CTP’ye karşı tepkili olduğu kaydedildi.

Ayrılık Kıb-Tek ile gün yüzüne çıkmıştı

Hükümet ortakları arasındaki çatlak Kıb-Tek’in uyguladığı 3’lü elektrik tarifesi noktasında ilke kez bu kadar gün yüzüne çıkmıştı. Hükümet ortaklarından Halkın Partisi’nin tarife değişikliği ve elektriğe yapılan gizli zamma karşı durması o dönemde de ciddi şekilde kamuoyunu meşgul etmişti.

UBP-HP koalisyon hükümeti için geri sayım başladı mı?

Hükümet kanadında tüm bu gelişmeler yaşanırken Ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi de boş durmuyor. HP Genel Başkanı Kudret Özersay'dan sonra bugün UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için Ankara'ya gitti.

Tüm bu gelişmeler Türkiye kanadının olası bir UBP-HP koalisyon hükümetine sıcak baktığı izlenimi oluşturuyor.

Mali kriz hükümeti bitiriyor

Hükümetin Türkiye ile Ekonomik Protokolü imzalayamaması adeta hükümetin sonunu getiriyor. Mart maaşlarını Merkez Bankası’ndan aldığı para ile, bu ayki maaşları ise Ercan Havalimanı İşletmesi’ni yapan T&T Şirketi’nden alarak ödediği biliniyor. Ancak bu ay nasıl maaş ödeneceği noktasında sıkıntı olabileceği kaydedilirken genel başkanların bir araya geldiğinde bu konunun sürdürülebilir olmadığını ortaya koyduğu belirtildi. Özellikle Halkın Partisi’nin icraat noktasında mali sıkıntılar yaşaması ve ilk kez Meclis’te yer alan bir partinin kendini göstermesi için icraat yapma niyetini hayata geçirememesi ciddi sıkıntı olarak görülüyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs
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