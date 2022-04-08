  • BIST 2.388,63
  • Altın 923.464
  • Dolar 14.7542
  • Euro 16.018
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

4 Rus ve Ailelerinin Vatandaşlıkları İptal Ediliyor

» »
4 Rus ve Ailelerinin Vatandaşlıkları İptal Ediliyor
4 Rus ve Ailelerinin Vatandaşlıkları İptal Ediliyor

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu, isimleri AB’nin yaptırımlar listesinde bulunan 4 Rus’a, yatırım karşılığı verilmiş vatandaşlıkların iptaline karar verdi.

Haravgi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de doğruladığına dikkat çektiği Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıkları geri alınacak Rusların isimlerini vermedi ancak kararın ailelerini de kapsıyor olması nedeniyle toplamda iptal edilecek vatandaşlık sayısının 21 olduğunu yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum yönetimi kapalı Maraş’ın iadesi karşılığında Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı konusunda ısrarlı08 Nisan 2022 Cuma 12:19
  • Güney Kıbrıs’ta 4 Rus'a ve ailelerine yaptırım08 Nisan 2022 Cuma 12:09
  • Zelenskiy’in Türkiye’ye atıf yapmaması Güney Kıbrıs’ta hoşnutsuzluk yarattı08 Nisan 2022 Cuma 12:07
  • Güney'de Vaka Sayıları Açıklandı07 Nisan 2022 Perşembe 20:35
  • Rum AP Milletvekillerinden Türkiye'nin Ukrayna Konusundaki Tutumuna Eleştiri07 Nisan 2022 Perşembe 19:47
  • Anastasiadis Karadağ Ziyaretini Tamamladı07 Nisan 2022 Perşembe 19:35
  • Güney Kıbrıs'ta İşsizlik Yüzde 58 Oranında Azaldı07 Nisan 2022 Perşembe 19:22
  • Baf'ta Geçen Salı Akşamüzeri Meydana Gelen Sarsıntı Gizemini Koruyor07 Nisan 2022 Perşembe 18:51
  • ABD Kıbrıs Sorunuyla İlgili Karşılıklı Adım Atılmasını İstiyor07 Nisan 2022 Perşembe 18:25
  • Larnaka ve Baf Havalimanlarındaki Yolcu Trafiği Artıyor07 Nisan 2022 Perşembe 18:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti