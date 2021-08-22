4 saat elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Güvercinlik kavşağı ve civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek bölge amirliğinden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Güvercinlik kavşağı ve civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek bölge amirliğinden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.
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