4 saatte bir maskeler değiştirilmeli

Okula giden çocuklar maskelerini 4 saati geçmeyecek şekilde değiştirmeli. Kirlenen ve ıslanan maskeler ise hemen çıkarılmalı. Çocuklar açık havada spor yaparken ve fiziksel aktiviteleri sırasında maske takmayabilir

Koronavirüs salgının tüm hızıyla dünya genelinde devam ettiğini, okula dönüşte virüsten korunmanın öncelikle tedbirlere uymak olduğunu söyleyen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere uyarılarda bulundu...

Çocuklarda özellikle salgının başından itibaren birçok varyant ortaya çıksa da 15 yaş altında çoğunlukla hastalık hafif seyretmektedir. Bu dönemde 12 yaş altı çocuklarımızı salgının etkilerinden koruyabilmek için genel Kovid-19 tedbirlerine ek olarak, aşı hakkı tanınmış tüm bireylerin (çocuklara bakım veren aile fertleri, öğretmenler, tüm okul görevlileri vs.) aşı yaptırmış olması önem taşır.

TEMAS RİSKİ EN AZA İNDİRİLMELİ

Okullarda çocukların ve öğretmenlerin okul boyunca maske takması gerekiyor. Özellikle kapalı ortamlarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının kalabalık gruplar oluşturması önlenmelidir.

Okula giriş, çıkış saatleri, teneffüs ve yemek saatleri diğer sınıf öğrencileri ile temas riskini en aza indirecek şekilde planlanmalı, okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci sayısı dikkate alınarak bir program oluşturulmalıdır.

Öğrencilere maske kullanımı, el temizliği ve ortak eşyaların kullanımında hijyen kurallarına uyulması ile ilgili eğitim verilmeli, bu kurallara uyum interaktif olarak öğretmenler tarafından denetlenmelidir.

Çocuklarda kirlenen ve ıslanan maskeler hemen, normalde ise 4 saati geçmeyecek şekilde değiştirilmelidir. Çocuklar açık havada spor yaparken ve fiziksel aktiviteleri sırasında maskelerini çıkartabilir.

Özellikle teneffüs saatleri ayarlanarak kalabalık öğrenci grupları bir araya getirilmemelidir. Maskesiz durumda zor da olsa çocukların sosyal mesafeye uymaları denetlenebilir.



SINIFLAR HAVALANDIRILMALI

Ders aralarında da mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın camlarının ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalandırılması önerilir.

Kapalı alanlarda yapılan fiziksel aktiviteler sınırlandırılmalıdır.



İLK SEÇENEK EL YIKAMA OLMALI

Tuvalet kullanımı sonrasında eller su ve sabun ile en az 40 saniye süre ile yıkanmalıdır. Ortak kullanılan alanlardaki kapı kolları sık aralıklarla dezenfekte edilmelidir.

El yıkama mümkün olduğu sürece ilk seçenek olmalıdır. Alternatif seçenek olarak yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanları kullanılabilir. El dezenfektanları küçük çocukların göremeyeceği bir yerde saklanmalı ve sadece yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Sık kullanımı, solunması ve göz gibi hassas vücut bölgelerine teması kaçın