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4 Sağlık Çalışanı Daha Koronavirüs Pozitif

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KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, ülke genelindeki devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarından 26'sının koronavirüse yakalandığını dün duyurmuştu. Özgöçmen, bugün 4 vaka daha tespit edildiğini aktardı.
4 Sağlık Çalışanı Daha Koronavirüs Pozitif

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, ülke genelindeki devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının Koronavirüs verilerini açıklamaya devam ediyor.

Özgöçmen, 31 Aralık itibarıyla toplam 26 sağlık çalışanının pozitif olduğunu hatırlatarak, “Dünkü paylaşımdan sonra Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi servislerinde yeni iki vakamız, Acil Durum Hastanesi’nde ise bir yeni vakamız mevcut” dedi.

Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi 112 hızır servisinde görev yapan bir paramedik personelinin daha pozitif çıktığını aktaran Özgöçmen, vaka sayısının 30’a yükseldiğine işaret etti.

Özgöçmen, “Tüm meslektaşlarıma, doktor, paramedik, memur ve görevli arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Aldığınız karar sonucu yaptığınız tahribattan dolayı mutluluk pozları verebilirsiniz Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi...” ifadelerini kullandı.

 

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