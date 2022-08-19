  • BIST 3.012,10
  • Altın 1019.233
  • Dolar 18.1003
  • Euro 18.212
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

4 Sendika Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem yaptı

» »
TIP-İŞ, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS ve KTOEÖS, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu’nu protesto etmek amacıyla eylem yaptı.
4 Sendika Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem yaptı

Komisyon binasın önünde toplanan sendika temsilcileri adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, anti demokratik uygulamaların devam ettiğini, koalisyon hükümeti ve bürokratlarının kendilerini yasanın üstünde gördüğünü iddia etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’nun da kendini yasanın üstünde gördüğünü savunan Maviş, “Öğretmenler sınav tüzüğü veya kamu görevlilerinin ilk atanma sınav tüzüğü bellidir. Maddeleri belli olmasına rağmen sendikaları dışlayıcı, şeffaf ve hesap verebilirlikten uzak davranarak atamalarda şaibe unsuru bırakacak davranışlarda bulunulmaktadır” dedi.

Yasaların ve toplumun koruyucularının sendikalar olduğunu vurgulayan Maviş, sendikalardan bilgi gizleyerek, belge saklayarak sadece gözlemci olmasının istenemeyeceğini söyledi.

Sendikalar adına ortak basın açıklamasının Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu okudu.

Açıklamada, 18 Ağustos’ta gerçekleştirilen hekim mülakatlarına gözlemci olarak katılan Dr Mustafa Taşçıoğlu’nu mülakata katılan hekimlerin 2005 kamu görevlileri sınav tüzüğüne göre, hesaplanan puanları ve girdikleri sınavlardan aldıkları notları içeren belgelere erişiminin komisyon başkanı Köşeoğlu tarafından yasa dışı bir şekilde engellendiği savunuldu.

Açıklamada, yapılmaya çalışılan mülakatın hukuka aykırı olup dava konusu haline geleceğinin Komisyon Başkanı Köseoğlu’na bildirildiği belirtildi.

“Tüm uyarılarımıza ve ısrarlı taleplerimize rağmen bilgi ve belgelere erişimimiz başkan tarafından engellenerek mülakata katılmamız mümkün olmadı” denilen açıklamada, bu durumun komisyonun gerçekleştireceği sınav, mülakat ve atamalara şüphe ile yaklaşılmasına ve hukuk davaları açılmasına yol açacağı vurgulandı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlik Dairesi Müdürü Özsaygın, konuk halk dansları ekiplerini kabul etti19 Ağustos 2022 Cuma 13:27
  • Yakın Doğu Oluşumu’nun yaptırdığı okulun devri ve açılışı yapıldı19 Ağustos 2022 Cuma 13:24
  • Tatar, DAÜ’yü ziyaret etti19 Ağustos 2022 Cuma 13:18
  • Bağımsızlık Yolu: Çalışma yapılmayan mecliste, harıl harıl yasa geçirilmeye çalışılıyor19 Ağustos 2022 Cuma 13:00
  • Çatalköy sakinlerinden Çelikgil hayata gözlerini yumdu19 Ağustos 2022 Cuma 12:58
  • Halil İbrahim Çetinbağlı hayatını kaybetti19 Ağustos 2022 Cuma 12:58
  • Olguner, LTB Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptığını duyurdu19 Ağustos 2022 Cuma 12:57
  • 4 Sendika Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem yaptı19 Ağustos 2022 Cuma 12:55
  • ‘Geleceğin Bateristleri’ Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına çalacak19 Ağustos 2022 Cuma 12:54
  • Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Dava 26 Ağustos'a ertelendi19 Ağustos 2022 Cuma 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti