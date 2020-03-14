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4 sendika sağlık, cezaevi, sivil havacılık, limanlar dışında kalan işyerlerinde çalışmama kararı aldı.

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4 sendika sağlık, cezaevi, sivil havacılık, limanlar dışında kalan işyerlerinde çalışmama kararı aldı.
4 sendika sağlık, cezaevi, sivil havacılık, limanlar dışında kalan işyerlerinde çalışmama kararı aldı.

Kamuda örgütlü dört sendika; KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN, sağlık, cezaevi, sivil havacılık, limanlar dışında kalan işyerlerinde çalışmama kararı aldı. Bu kararın, önceden “elzem olmayan yerler” olarak belirtilen tüm iş yerlerdeki devlet çalışanlarının pazartesi göreve çağrılması nedeniyle alındığı belirtildi.

   Dört sendika adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, dün hükümetin “halka sunulan hizmet bakımından kamuda elzem olan yerler dışındaki çalışanların idari izinli olduğu yönünde karar ürettiğini” ancak bugün aldığı yeni bir karar ile tamamen yine halk sağlığını tehlikeye atarcasına hizmetleri bakımından elzem olmayan kamuda tüm iş yerlerindeki çalışanların pazartesi günü göreve çağırıldığı belirtilerek, bu durum kınandı.

     Açıklamada, sağlık, cezaevi, sivil havacılık, limanlar dışında kalan işyerlerinde tüm çalışanlar ile 16 Mart 2020 tarihi itibariyle “İş yerine gitmeme ve halk sağlığı için evde kal” eylemi başlatılacağı duyuruldu.

    Dört sendikanın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

   “Bugün ülkemizde UBP-HP Hükümeti’nin Corona virüsüne karşı gerek aldıkları tedbirlerin denetimi gerekse alınacak tedbirler konusunda ciddi bir irade eksikliği söz konudur.

Dün Bakanlar Kurulunun aldığı özel sektöre yönelik iş yerlerinin kapanması kararına birçok işyeri uymamakta ve hükümet sağlığımızı hiçe sayarcasına buna göz yummaktadır. Bunun yanı sıra dün hükümet halka sunulan hizmet bakımından kamuda elzem olan yerler dışındaki çalışanların idari izinli olduğu yönünde karar üretmiş ancak bugün aldığı yeni bir karar ile tamamen yine halk sağlığını tehlikeye atarcasına ve kendi kararları ile çelişircesine hizmetleri bakımından elzem olmayan kamuda tüm iş yerlerindeki çalışanların pazartesi günü  göreve gelmeleri ile ilgili  müdürler tarafından aranarak göreve gelin çağrısı yapılmıştır.

   Başbakanla bu konularla ilgili 3 gündür görüşme talep etmiş olmamıza rağmen maalesef sendikalarımızla görüşmemiştir. Hükümetin çalışanların temsilcisi sendikalar ile diyalog kurmadan, halk sağlığını hiçe sayarcasına aldığı bu karara sendikalarımızın şiddetle karşı çıktığını ve bu çerçevede sağlık, cezaevi, sivil havacılık, limanlar dışında kalan işyerlerimizde  tüm çalışanlarımız ile 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ‘İş yerine gitmeme ve halk sağlığı için evde kal’ eylemi başlatacağımızı kamuoyuna bildirir hükümeti bir an önce virüsün salgına dönüşmesini önlemek, olayın ciddiyetini kavramak ve geç kalmamak adına daha radikal kararlar almaya çağırırız…”

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