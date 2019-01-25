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4 sendikadan hükümete 11 Şubat’a kadar süre

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Sendikalar, “Amaç Posta Dairesi personelinin verimli çalışmasını, halkın da süratli ve kaliteli hizmet almasını sağlamaktır” açıklamasında bulundu.
4 sendikadan hükümete 11 Şubat’a kadar süre

Kamuda yetkili 4 sendika, başta personel eksikliği olmak üzere Posta Dairesi’ndeki sorunların giderilmesini isteyerek, hükümete 11 Şubat’a kadar süre verdi. Sendikalar, gerekli adımların atılmaması durumunda grev ve eylem dahil her türlü demokratik hakkı kullanacağını duyurdu.

Sendikalar, “Amaç Posta Dairesi personelinin verimli çalışmasını, halkın da süratli ve kaliteli hizmet almasını sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) bugün Lefkoşa Merkez Postanesi önünde dairenin sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu’nun katıldığı, sendika yetkililerinin de hazır bulunduğu basın açıklamasında, Posta Dairesi personeli de yer aldı.

Sendikalar adına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dairedeki personel, araç- gereç eksikliğine dikkat çekti.

Bengihan, “Girne, Mağusa ve Lefkoşa’daki posta dairelerdeki evrakların 4’te 3’ü personel (tevziatçı) yetersizliği nedeniyle dağıtılamıyor” dedi. Bengihan, dağıtılmayı bekleyen evrak sayısını “binler” olarak ifade etti.

“20 YILDIR DAİREYE ASIL VE SÜREKLİ KADRODA KİMSE İSTİHDAM EDİLMEDİ”

Posta Dairesi’ndeki diğer bölümlerde de personel eksikliği olduğunu söyleyen Bengihan, “1998’den beri, 20 yıldır bu daireye asıl ve sürekli kadroda kimse istihdam edilmedi. Bu, sorgulanması gereken bir durum” şeklinde konuştu.

Dairenin devlete yıllık getirisinin 50 milyon TL olduğunu da ifade eden KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Posta hizmetlerini ve devletin resmi işlemlerini yürüten bu daire de, personeli de hak ettiği değeri görmüyor. Halk da hak ettiği hizmeti alamıyor” dedi.

Hükümet edenleri “sorumluluk bilinciyle hareket etmeye” çağıran Güven Bengihan, siyasilerin dairedeki personel eksikliğini siyasi çıkarları doğrultusunda çözmeye çalıştığını savundu.

Diğer ulaştırma bakanları gibi Tolga Atakan’ı da bunu yaptığını, personel eksikliğine rağmen Küçükkaymaklı Şubesi’ndeki bir çalışanı başka yere gönderdiğini öne süren Bengihan, “Kamuda reformdan bahsedenler, reformu önce düşüncede yapmalı” dedi.

Güven Bengihan, hükümete Posta Dairesi’ndeki sorunları çözmek için 11 Şubat’a kadar süre verdiklerini, aksi takdirde grev ve eylem dahil her türlü demokratik hakkı kullanacakları belirtti.

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