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4 sendikadan ‘tedbir önerileri’

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4 sendikadan ‘tedbir önerileri’
4 sendikadan ‘tedbir önerileri’

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN, Korona Virüse karşı tedbir önerileri açıkladı. Sendikalardan yapılan açıklamada, önerilerin dikkate alınmaması durumunda eyleme gidileceğini de vurguladı.

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN, Korona Virüse karşı tedbir önerileri açıkladı. Sendikalardan yapılan açıklamada, önerilerin dikkate alınmaması durumunda eyleme gidileceğini de vurguladı.

Korona Virüse karşı ülkenin hazırlıksız yakalandığının ifade edildiği açıklamada, pozitif vakanın ortaya çıkması ile birlikte hükümetin aldığı bazı kararların yerinde bululduğu belirtildi. Buna karşın, bu kararların yetersiz olduğunu savunan sendikalar, 11 maddeden oluşan tedbir önerilerini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada şunlara dikkat çekildi:

Adamızda korona virüs vakalarının görülmesi halkımız arasında büyük bir panik ve endişe yaşanmasına neden olmuştur.

Aslında bir gün bizim ülkemize de geleceğini  öngörerek daha hazırlıklı  olunması gereken bu duruma ne yazık ki hazırlıksız yakalandık. Vakanın ortaya çıkması ile birlikte hükümetin almış olduğu bazı kararları yerinde bulmakla birlikte, bu tedbirleri  hastalığın yayılmasını önlemek açısından yeterli bulmuyoruz.

Şöyle ki; Okullar ve kreşler  tatil edilirken çocukların nerede, nasıl bakılacağı konusunda önlem alınmazken,  kamu kurumlarında ve özel sektörde görev yapan çalışanların salgın riskine karşı korunması  ile ilgili maalesef herhangi bir tedbir alınmamıştır. Olayın ciddiyetini kavramak açısından  İtalya’nın durumu trajik bir örnektir. Ülkemizin de ayni duruma düşmesini önlemek için geç kalmış değiliz.

Bu bağlamda kamuda örgütlü sendikalar olarak aşağıdaki tedbirlerin acilen hayata geçirilmesini öneriyoruz.

  1. Sokaklarda ve işyerlerindeki insan yoğunluğunu azaltmak için kamuda ve özel sektörde çalışanlara dönüşümlü olarak izin verilmeli. Bu izinler verilirken hamile kadınlar, kronik  rahatsızlığı bulunanlar,  ve küçük çocuğu olanlara öncelik sağlanmalı.
  2. Kamu kurumlarında, alış-veriş merkezlerinde, marketlerde, bankalarda, toplu taşıma araçlarında belli sayıdan çok insanın ayni anda bulunmasını önleyici tedbirler alınmalı ve bu gibi yerlere girişlerde dezenfekte alanları oluşturulmalı.
  3. Eğlence merkezleri, restoranlar, spor salonları, gece kulüpleri, kumarhaneler, bet ofisleri b yerler belirli bir tarihe kadar kapatılmalı.
  4. Virüsün yayılımını önlemek açısından belirli bir tarihe kadar insanların zamanlarını evlerinde geçirmeleri ve mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları için çağrı yapılmalı.
  5. Ülkemizin hava, deniz ve kara giriş-çıkış kapılarının Türkiye ve Güney Kıbrıs yetkilileri ile istişare edilerek acil durumlar hariç ülkemize giriş-çıkışlar belirli bir tarihe kadar askıya alınmalı.
  6. Karantina merkezi acilen Dr.B.N.D. Hastanesinden kaldırılarak tam donanımlı müstakil bir binaya taşınmalı.
  7. Halihazırda korona virüs görülen ülkelerden ülkemize giriş yapmış olan tüm kişilerin (vatandaş, turist, öğrenci) 14 gün süre ile evlerinde kalmasını sağlayacak tedbirler ivedilikle hayata geçirilmeli.
  8. Hastalığın ülkemizde salgın haline gelmeden, erzak, malzeme (maske,tulum, hastahane için ventilator v.b.) tedariği bir an önce yapılmalı.
  9. İnsanların topluca hizmet aldığı ve para tahsili yapılan kamu ve özel işyerlerinde acil durumlar dışında belirli bir tarihe kadar hizmetler durdurulmalı.
  10. Hastanelere  yapılan hasta ziyaretleri belirli bir tarihe kadar durdurulmalı ve acil durumlar  dışında poliklinik hizmetleri verilmemeli.
  11. Domuz gribi salgınında olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar için ayrı bir muayene odası oluşturularak acil servisin dışında tutulmalı.

 

Önerilerimizin dikkate alınmaması  halinde halk sağlığı adına sorumlu sendikacılık anlayışı ile hareket eden sendikalarımızın demokratik eylem haklarını kullanacaklarını  vurgularız.

KTAMS – KAMUSEN – KAMU-İŞ – GÜÇ-SEN

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