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4 siyasi parti, Anastasiadis’i “geçmişe” havale etti

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4 siyasi parti, Anastasiadis’i “geçmişe” havale etti
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununda izlemekte olduğu politikaya itiraz eden 4 siyasi partiye, önerilerini pazartesi günü yapılacak Rum Ulusal Konseyi’nde yazılı sunmaları çağrısına partilerden tepki geldi.

Fileleftheros’un haberine göre EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar ve Dayanışma Hareketi, Anastasiadis’i geçmişe havale ederek, daha önce sundukları önerileri okumasını istedi.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, iki yıl önce şahsen kapsamlı bir öneri sunduğunu hatırlatarak, Anastasiadis’e iki yıl önceki Ulusal Konsey toplantılarını takip edip etmediğini ve sundukları kapsamlı strateji önerisini okuyup okumadığını sordu.

EDEK , “görüşümüzü Ulusal Konsey’e defalarca sunduk” vurgusunu yaparken, Dayanışma Hareketi; Anastasiadis’e talep ettiği yazılı öneriyi sunacağını ve bu sefer kulak asıp asmayacağına bakacağını açıkladı. Ekologlar ise, Anastasiadis’in ilgili talebinin “iletişim oyunu” olduğu şüphesiyle, cevap verip vermemekte tereddütlü olduğunu açıkladı.

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