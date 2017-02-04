4 Şubat 2017 Burç Yorumları

4 Şubat 2017 Cumartesi günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları..

Sevgili Koç, sen cesur koç burcusun ve koç savaş tanrısı Mars’ın yönetimindedir o nedenle hırçınlaşman kolay olmakta. Bugün ay koç burcundan geçişi sırasında marsla ters düşecek Venüsle de anlaşmasını bozacak. Bilmelisin ki tatlı dil metodu en iyisidir. Yaşantın bu doğrultuda düzenlemeye çalış ve kimsenin de işine karışma.

Sevgili Boğa, bugün Jüpiter’in olumlu etkisiyle her şeyi iyi tarafından görebilir ve bu doğrultuda hareket edebilirsin. Sevdiğinle ilgili olmazsan başkası ilgisini göstermekte kusur etmeyebilir değişimler şaşırtıcı yenilikler boğa burcunun bugünden sonra yaşayacakları arasında. Genellikle duygulu ve alçakgönüllü olduğun gözlenmekte.

Sevgili İkizler, Mars’ın ve güneşin olumlu etkisi hayat enerjine sağlığına katkıda bulunacak. Kendine güvenin tam. Çok çalışıyorsun ama sağlığına dikkat etmiyorsun. Sinirli ve duygusal davranışlardan uzak durmalısın. Kendine iyi ve güzel arkadaşlar bulmalısın. Bazı gelişmeler işler yönünden senin lehine gelişecek. Rahat edebilirsin.

Sevgili Yengeç, Ay’ın koç burcunda ilerlemesinden memnun olmayabilirsin. Hızlı hareket etmemeli duygularını kontrol etmelisin. Birkaç kişiyle duygu bağların gittikçe güçleniyor. İçlerinden birini ergeç seçeceksin ama bu kendi iraden dışında olabilir. İzin verecek misin? İşinle ilgili gelişmeler parasal açıdan da rahatlamana neden olacak.

Sevgili Aslan, Ay’ın koç burcundan geçişi ve Marsla iletişimi günlerini ateşliyor olsa da soğuk günler moralini bozmaya yetiyor. Aslında gururuna düşkün ve hassas ruhlu birisin. O nedenle ufak olaylar bile sinirlerine etki yapıyor. Mars’ın açısı iyi olsa da kendisi yakıcıdır hüsrana uğramamak için aşkta sorumsuz davranmaktan kaçınmalısın.

Sevgili Başak, Jüpiter gözlüğün gözünde ve olayları toz pembe görme ihtimalin var. i-İyimserliği abartmamalısın. Bazen fikirlerin şaşırtıcı olabiliyor. Havaiysen boş yere zaman geçirmemelisin. Gelecekte sana faydası olacak ciddi işlerle ilgilenmelisin. Başaramayacağın iş yok aslında. Bugünlerde beklediğin bir istek gerçekleşecek.

Sevgili Terazi, Ay zıt burcun koç burcundan geçiyor ve güneşle anlaşsa da Mars ve Venüs’le anlaşamıyor egosantrik davranışların olabilir. Sevdiklerine vefakar davranmalısın. Şans oyunlarına meyletmesen de olur kazandıracağı yok. Yeni heyecanlara hazırlıklı olmalısın. Duygularını gizlemek için davranışlarını kontrol etmelisin.

Sevgili Akrep, Jüpiter’in olumlu etkisindesin lakin sen Mars’ın yönetimindeki akrep burcusun. Sert hareketlerin sevenlerini kırıyor. Başarıların devamı için iyiliklere iyilikle karşılık vermelisin. Kıskançlığa gerek yok seviliyorsun. Bazı düşüncelerini etrafa açıklamamalısın zira kimseyi kendine inandıramayacaksın.

Sevgili Yay, bugün gökyüzü senin için çiçek açmış gibi Venüs’ün Mars’ın Ay’ın ve Güneş’in konumu sana olumlu yansıyor. Çok hareketli ve dinamiksin. Biraz uçarı hareketler yapmasan daha iyi olacak. Espri yapayım derken bazı arkadaşlarını kırabilirsin dikkat et. Evinle ilgili yapmayı istediğin değişiklik için sorun çıkmasını engellemeye çalışmalısın.

Sevgili Oğlak, bugün Ay’ın Mars ve Venüsler anlaşamaması senin için sorun olabilir. Genel olarak sen tedbirli ve soğukkanlısın ama bir kusurun var ki birini bilerek kırıyorsun. Herkese eşit muamele yapmalı ve yapılan iyilikleri unutmamalısın.sana akıl verenleri kırmana gerek yok. Onları kırman doğru olmaz.

Sevgili Kova, güneş burcunda ilerlerken sağlığın yerinde mutlu ve başarılı olmalısın. Yakınlarına daha çok ilgi göstermelisin fazla idealist olmamalısın. Hayatın sihri ve cazibesi ancak bununla ele geçer. Adımlarını dikkatle atmalısın.dargınlıkların sürdürülmesi olgun birinin yapacağı bir tutum değildir

Sevgili Balık, bugün Jüpiter’in olumlu etkisi umut ve neşe dağıtmakta. Her şeyi pozitif görme şansın yüksek. Hem seviyor hemde seviliyorsa birisi bundan daha büyük mutluluk olur mu? Aradığın sevgi için çevrene bakmalısın. Bazı sorunlar bazı dönemlerde elbette olacaktır gayet tabii. Olayları çözümlerken duygularını karıştırmamalısın.