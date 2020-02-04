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4 Şubat Dünya Kanser bilinçlenme günü...KHYD Başkanı Kocaismail Basın Toplantısı Düzenledi

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4 Şubat Dünya Kanser bilinçlenme günü...KHYD Başkanı Kocaismail Basın Toplantısı Düzenledi
4 Şubat Dünya Kanser bilinçlenme günü...KHYD Başkanı Kocaismail Basın Toplantısı Düzenledi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, devletten beklentilerinin; "kararlı bir şekilde ülke insanının yararına, ülkede var olan tedavi olanaklarına hastaların sıkıntı yaşamadan ulaşmasını sağlaması" olduğunu bildirdi. 

Kocaismail, hükümete; "Kanser hastalarını şu yada bu nedenle ülkelerinde tedavi yada tetkik yaptırma olanakları varken, Sağlık Kurulu vasıtasıyla devletin ekonomik olanaklarını da zayıflatarak yurtdışına göndermeye son veriniz" çağrısında bulundu. 

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, 4 Şubat Dünya Kanser Bilinçlenme Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. 

Kocaismail, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) üyesi derneğin, kanser hastaları için daha iyi bir gelecek adına çalıştığını ifade etti. 

"Kanser aileleri acıtır, ekonomileri zayıflatır, bizi geriye götürür" diyen Kocaismail, bu süreçte umutları yitirmenin çok kolay olduğunu ancak ilerleme kaydetmenin de mümkün olduğunu belirterek, daha iyi bir geleceğe ulaşmanın insanın isteğine bağlı olduğuna işaret etti. 

Kocaismail, birçok kanser türünün önlenebilir, iyileştirilebilir hatta tamamiyle tedavi edilebilir olduğunu belirterek, şöyle devam etti: 

"Artık geçmişe göre kanser tedavilerinin ardından geçen 5 yılı, sağlıklı yaşam yolculuğuna dönüştüren daha çok kanser hastaları görebiliyoruz. Umutları yitirmemek için birçok nedenimiz var.
Ancak gerçek başarı,hepimizin el ele vererek çabalarımızı birleştirmekle olacaktır. Tedaviyi uygulayan sağlık birimleri, Devlet liderleri, Planlama yapanlarla 'Sen' ve 'Ben' Herkesin desteğiyle önlenebilir kanserlerde rutin kontrollerimizi yaptırarak başarıya ulaşılabilir."

Bu yıl UICC'nin medyanın, bir Sivil Toplum Örgütü, bir hasta, bir yetkili gibi konuların içinde birebir kesintisiz bulunmasını istediğini de belirten Kocaismail, bu yılın temasının ise "kararlıyım ve yapacağım" olduğunu söyledi. 

Kocaismail, Kansere karşı artık her zamankinden daha uyumlu ve koordineli bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu da belirterek, şunları kaydetti: 

"Ülkemizde kanser tedavisinde gelinen nokta geçmiş yıllara oranla sevindiricidir.
Artık çok ender vakalarda yurtdışı tedavilerine ihtiyaç duyulmakta hasta kendi evinde; Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde olsun, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde olsun son derece doğru tedaviler alabilmektedir.
Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin kuruluş amacı; hastaların yurtdışında tedavi görerek sevdiklerinden uzakta moral bozukluğu yaşamadan kendi ülkesinde tedavi olma olanaklarına sahip olmasıydı.
Bugün Güney Kıbrıs’ta olmayan birçok cihaza sahip olmanın mutluluğunu yaşarken; ülkemizde tedavileri uygulayan onkologların ve Onkoloji Merkezlerinin olmasını da yıllarca bu konuda Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin bitmek bilmeyen baskı unsuru yaratması ve çalışmalarının bir sonucu olduğunun haklı gururunu yaşıyoruz”.
Kocaismail, bazı zamanlar hastaların yurtdışına sevk edildiğini ve bu durumun hasta moralini olumsuz etkilediğini ifade ederek, kanser hastalarına; "Kendi ülkemizde var olan tedavi yada tetkikler için size yapılan yurtdışı tekliflerini kabul etmeyiniz" çağrısında bulundu. 
 Çeşitli virüs ve ağır griplerin söz konusu olduğu bir noktada bağışıklık sistemi düşük olan kanser hastalarının uçak yolculuğu yapmaktan kaçınmalarını ve tedavilerini olumsuz etkileyebilecek bu tür önerileri reddetmelerini isteyen Kocaismail, "Devlet,Hükümet yetkililerinden beklentimiz; Kararlı bir şekilde ülke insanının yararına kendi ülkemizde var olan tedavi olanaklarına hastalarımızın sıkıntı yaşamadan ulaşmasını sağlamalarıdır" dedi. 
Raziye Kocaismail, halka da; gün dolayısıyla 5 TL'den satışa çıkarılan mor bileklikleri alarak, kanser hastalarına destek olmaya çağırdı. 

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