4 Şubat Dünya Kanser Günü Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Onkoloji Servisi’nde Müzik Dinletisi Gerçekleştirildi

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Laden İnce tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde müzik dinletisi gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, temaslı olması dolayısıyla etkinliğe katılamayan Sibel Tatar’ın mesajı, etkinlik öncesinde Laden İnce tarafından okundu.



Sibel Tatar mesajında şunları belirtti:

“Kanser hastalığına dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve devlet otoritelerini bu savaşa karşı hareketlendirmek amaçlı 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla başlatmış olduğumuz bir başka etkinliğimizde bugün sizlerleyiz. Temaslı olmamdan ötürü yanınızda olamasam da bilin ki gönlüm sizinledir.



Bu hastalıkla savaşmak güler yüz, pozitif enerji ve niyet ister. Siz, bugün bir sebepten ötürü bu çatı altında olsanız da inanıyorum ki vermiş olduğunuz mücadelede özellikle doktorlarımızın ilgisi, sevdiklerinizin desteği, burada uzun süre kalmamanıza ve güzel günlere geri dönmenize vesile olacaktır.



Bugünkü etkinliğimizin size pozitif enerji bağlamında bir katkı sağlamasını temenni eder; en erken zamanda hepinizin sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güler yüzlü yarınlara ulaşmanızı dilerim.

Cumhurbaşkanlığı’nın sanat danışmanlarından sevgili Laden İnce’ye de dinleti için teşekkür ederim.”