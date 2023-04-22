4 Trafik Kazası! Hepsinin Sebebi Alkol

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre , saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi üzerinde, Faris Can DALBUN (E-24), 194 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 896 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde tek yöne doğru sağa dikkatsiz bir şekilde dönüş yapması sonucu, o esnada karşısından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden ve sanayi bölgesine dönüşe geçen Mehmet DENİZ (E-22) yönetimindeki UN 613 plakalı motosiklet ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Faris Can DALBUN tutuklandı. Öte yandan dün saat 23:45 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Metin KURTOĞLU (E-29), 109 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LY 939 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapıp hastane istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından refüj üzerine çıkıp refüj üzerindeki trafik levhasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Dün ayrıca, saat 15:30 sıralarında, Yıldırım’da Reyhan Sokak üzerinde, Charmaine Lisungu KAPUTALAMBA (K-29), 244 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KG 636 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp bir ikametgahın bahçe tellerine çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Charmaine Lisungu KAPUTALAMBA tutuklandı.

Bu sabah, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Berkan YUVANAYDIN (E-22), 182 mlgr alkol tesiri altında, yönetimindeki EM 070 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Davloz Market önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, önünde aynı istikamette seyreden Collıns T. OBIORA (E-23) yönetimindeki ZPV 614 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. EM 070 plakalı araç sürücüsü Berkan YUVANAYDIN tutuklandı. Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.