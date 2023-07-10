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4 trafik kazası meydana geldi, 6 kişi yaralandı

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Ülkede son 24 saatte meydana gelen 4 trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı, 4 kişi ise tutuklandı.
4 trafik kazası meydana geldi, 6 kişi yaralandı

Gazimağusa, Girne, Lefkoşa ve Çamlıbel’de dün meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı.   

Polis Basın Bültenine göre, Gazimağusa’da, Mahmoud El Hawach (E-26), yönetimindeki ZPE 137 plakalı salon araçla anayola dikkatsizce giriş yaparak, S. N. (E-17) yönetimindeki ES 596 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan ZPE 137 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melisa Ateş (K-24), Makbule Baydüz (K-33), Nuri Kesik (E-31) ve Şeydanur Meral (K-25) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavinin ardından Nuri Kesik ve Şeydanur Meral taburcu olurken Melisa Ateş sol omuzunda, Makbule Baydüz ise yüz kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

ZPE 137 plakalı araç sürücüsü Mahmoud El Haewach ve ES 596 plakalı araç sürücüsü S. N. (E-17) tutuklandı.

-Alkollü sürüş

Girne-Lefkoşa anayolunda Ömer Sami Binol (E-39), yönetimindeki MD 391 plakalı salon araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun soluna geçti ve o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Jordi Dave Gbianzapa Modia (E-22) yönetimindeki ZPC 836 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı ancak 351 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen MD 391 plakalı araç sürücüsü Ömer Sami Binol tutklandı.

-Galerideki araçlara çarptı

Lefkoşa’da Ömer Başdaş (E-23),, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde GF 757 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Önce Selenge Oto Galeri'ye ait demir korkuluklara, daha sonra galeri içerisindeki 4 ayrı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Ömer Başdaş (E-23) tutuklandı.

-Karşı şeride geçti

Çamlıbel-Yılmazköy anayolunda da İsmail Öztürk (E-35), yönetimindeki HB 150 plakalı salon araçla Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Dilek Kara (K-60) yönetimindeki MK 509 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından HB 150 plakalı araç sürücüsü İsmail Öztürk taburcu olurken, MK 590 plakalı araç sürücüsü Dilek Kara ise ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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