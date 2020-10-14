4 Uyuşturucu zanlısı hakkında karar!

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve
tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent
Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko ve Ifeanyı Vıncent Onyema dün mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Detay Özel-Evrim Kamalı
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlı 1 Oluwasegun Samuel
Amuleya, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4
Ifeanyı Vıncent Onyema’nın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu
suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 6.10. 2020 tarihinde Gönyeli’de ikamet ettiği
apartmanda zanlılar 1 ve 2’nin kaldığı dairede mahkeme emriyle yapılan aramada zanlı 1’in
yatak odasında 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin
bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 2’nin pantolonunun cebinde yarım gram
ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis,
zanlı 1’in konu maddeleri zanlı 3’den 300 Euro karşılığında 17 buçuk gram olarak aldığı ve
uyuşturucuları sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 3’ün
Gönyeli’deki ikametgahının dışında üzerinde hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu
madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 1’in yasal
statüsü olmadığını, diğer zanlıların ise yasal statüde olduklarını belirti, mahkemenin uygun
göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlı Oluwasegun
Samuel Amuleya’nın 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde
kalmasına emir verdi. Sağer, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses
Onwubıko, zanlı 4 Ifeanyı Vıncent Onyema’nın yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 ve 4’ün
haftada 1 gün, zanlı 3’ün iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2’nin 3 bin TL, zanlı 3’ün
10 bin TL ve zanlı 4’ün 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması yine 2 ve 3 için KKTC
vatandaşı muteber birer kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile
tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.
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