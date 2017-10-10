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4 yaşında hayata gözlerini yumdu

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4 yaşında hayata gözlerini yumdu
Yoğun bakım servisinde tedavi gören 4 yaşındaki Mehak Imtiaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dört gün önce kronik böbrek ve kalp yetmezliği ile idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle 3 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından, dün de bu kez 4 yaşındaki bir bebek hayata gözlerini yumdu.

Ailesi tarafından dün hastaneye götürülen ve aynı gün yoğun bakım servisine kaldırılan Pakistan uyruklu 4 yaşındaki Mehak Imtiaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük Mehaz’ın kan değerlerinin çok düşük olduğu öğrenildi.

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