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4 Yaşındaki çocuğa çarptı... "Hayati tehlikeyi atlattı"

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Yukarı Bostancı'da meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden olan S.Y Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.
4 Yaşındaki çocuğa çarptı... "Hayati tehlikeyi atlattı"

Güzelyurt Trafik şubesinde görevli polis memuru Bencan Tok mahkemede olguları aktardı.

Polis, kazanın 9 Mart 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında Yukarı Bostancı'da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, SP 529 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyreden S.Y'nin parka doğru dikkatsizce sağa döndüğü esnada sol kaldırım üzerinden park alanına doğru koşarak geçmekte olan E.T'ye çarptığını belirtti. Polis, kaza sonucu E.T'nin yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayağında kırığı ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis, kazanın ardından sürücü S.Y'nin tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını açıkladı.

Polis, bu süre içerisinde çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını, hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade ederek, tutuksuz yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin  TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

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