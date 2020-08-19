4 yeni pozitif Covid-19 vakasına rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1309 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
19 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1309
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 101.241
Toplam Vaka Sayısı- 234
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 160
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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