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4 yeni pozitif Covid-19 vakasına rastlandı

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4 yeni pozitif Covid-19 vakasına rastlandı
4 yeni pozitif Covid-19 vakasına rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1309 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

 

19 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1309 

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4  

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 101.241   

 

Toplam Vaka Sayısı- 234 

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 160

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70    

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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