  • BIST 116.531
  • Altın 158,760
  • Dolar 3,7467
  • Euro 4,5073
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

4 yerli üründe kalıntıya rastlandı

» »
4 yerli üründe kalıntıya rastlandı
Tarım Dairesi, 29 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’ne kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi'nde değerlendirildiği kaydedildi.

İthal ürünlerden elma çeşitleri, yeşil biber, çeri domates, buğday, armut çeşitleri, sultani üzüm ve cennet hurması olmak üzere 18 numunenin 18’inin de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Yerli ürünlerden marul çeşitleri, maydanoz, enginar, mandalin, pazı, çiçek lahanası, ıspanak, gömeç, pancar, patates, golyandro, bezelye, pırasa, çilek, patlıcan, kereviz ve mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’sının temiz, 4'ünde ise limit üstü kalıntı tespit edildiği belirtildi.

Bu hafta yapılan analizde, limit üstü çıkan Düzce’de Halil Bender ve Türkmenköy’ de Pembe Deveciler’e ait ıspanak, Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait domates ve Çatalköy’de Ahmet Kayım’a ait pazıda ikinci alımda limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akim, Beni eleştirenler önce geçmişe araştırsın05 Ocak 2018 Cuma 15:19
  • KTOEÖS: “8 Ocak’ta eğitime ara verilmesi öğretmenin talebi değil”05 Ocak 2018 Cuma 13:12
  • Uyuşturucudan 5 tutuklama05 Ocak 2018 Cuma 13:09
  • 4 yerli üründe kalıntıya rastlandı05 Ocak 2018 Cuma 13:07
  • Birçok parti ve örgüt “Kıbrıs Medya Kurumu”nu eleştirdi05 Ocak 2018 Cuma 12:55
  • Dün gece en çok yağış nerede kaydedildi?05 Ocak 2018 Cuma 12:53
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!05 Ocak 2018 Cuma 08:00
  • CTP-TDP-HP KOALİSYONUNA DOĞRU05 Ocak 2018 Cuma 06:45
  • KTÖS, partilerin manifestolarını eğitim açısından değerlendirdi04 Ocak 2018 Perşembe 16:51
  • Hayat pahalılığı Aralık ayında yüzde 1,69 arttı04 Ocak 2018 Perşembe 15:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti