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4 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı

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Ağrı’da 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Gazimağusa’da yakalandı
4 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı

Ağrı’da 4 yıl önce bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranırken zanlı KKTC’de yakalandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yürüttüğü araştırmalar sonucunda firari zanlının KKTC’de olduğunu tespit etti.

Polisin durumu Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatına bildirmesiyle zanlının yakalanması amacıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

 Gazimağusa’da polis ekiplerince yakalanan zanlı, İstanbul’a götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı. 

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