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4 yıl önce Suriye'ye kaçıp IŞİD'e katılan İngiliz: Pişman değilim ama dönmek istiyorum

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İngiltere'nin başkenti Londra'dan 2015'te ayrılıp IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye giden 3 öğrenciden biri olan 19 yaşındaki Şamima Begüm pişman olmadığını ama artık İngiltere'ye dönmek istediğini söyledi.
4 yıl önce Suriye'ye kaçıp IŞİD'e katılan İngiliz: Pişman değilim ama dönmek istiyorum

BBC'ye konuşan Güvenlik Bakan Yardımcısı Ben Wallace ise Begüm'ün İngiltere'ye dönmesi halinde hakkında soruşturma açılacağını, "terör suçu işleyip işlemediğine" bakılacağını açıkladı.

Suriye'deki bir mülteci kampında İngiliz Times gazetesine konuşan Begüm, "çöp kutularında kesik başlar" gördüğünü ama gördüklerinin kendisini ürkütmediğini belirtti.

9 aylık hamile olduğunu ve bebeğini İngiltere'de doğurmak istediğini söyleyen Begüm, 2 çocuğunun da öldüğünü anlattı.

Begüm ayrıca, İngiltere'den beraber kaçtığı diğer iki okul arkadaşından birinin de bombardımanda öldüğünü söyledi. Diğer arkadaşının akıbeti ise belirsiz.

Suriye'ye kaçtıkları Şubat 2015'te, Londra'nın doğusundaki Bethnal Green'de okuyan Begüm ve Amira Abase 15, Kadiza Sultana ise 16 yaşındaydı.

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