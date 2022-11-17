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4 yıl sonra Basketbol Güzelyurt'ta

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Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama dikkatlerden kaçmadı.
4 yıl sonra Basketbol Güzelyurt'ta

Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama dikkatlerden kaçmadı.

İşte o açıklama;

Bu akşam oynanacak BAU-ALU karşılaşması ile basketbol 4 yıl aradan sonra Güzelyurt’a dönüyor.

Maç gündemi ile de Güzelyurt yeni potalarına kavuşuyor.

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