4 yıl sonra Basketbol Güzelyurt'ta

Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama dikkatlerden kaçmadı.
İşte o açıklama;
Bu akşam oynanacak BAU-ALU karşılaşması ile basketbol 4 yıl aradan sonra Güzelyurt’a dönüyor.
Maç gündemi ile de Güzelyurt yeni potalarına kavuşuyor.
Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama dikkatlerden kaçmadı.
İşte o açıklama;
Bu akşam oynanacak BAU-ALU karşılaşması ile basketbol 4 yıl aradan sonra Güzelyurt’a dönüyor.
Maç gündemi ile de Güzelyurt yeni potalarına kavuşuyor.
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