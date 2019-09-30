4 yılda yaklaşık 150 bebek

Yaklaşık 4 yılda yaklaşık 150 bebeğe ulaşan bebek paketleri, yalnızca İskele’de değil ada genelinde büyük takdir gördü. Yarınlarımızın geleceği çocukların dünyaya gelişinde çocukları yalnız bırakmayan İskele Belediyesi, anne babaların da en mutlu günlerine ortak oluyor.

YENİ DOĞAN BEBEK İHTİYAÇLARI AYNI SEPETTE

Aile olmanın en büyük yapı taşı kuşkusuz çocuklarımız. Çocuk yalnızca ailenin değil, ülkenin de yapısını şekillendiren en önemli unsurların başında geliyor. Bu bilinç ile hareket eden İskele Belediyesi de sosyal sorumluluk projesi kapsamında dünyaya gelen bebeklerin ilk ihtiyaçlarının bulunduğu ‘hoş geldin bebek paketi’ ile karşılıyor. Bebek yağından, pişik kremine, şampuanından biberon ve emziğine kadar yeni doğan bebeğin tüm ihtiyaçlarını barındıran sepet, pembe ve mavi paketlerden oluşuyor.

MUTLULUĞA ORTAK OLUYORUZ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da bu kapsamda; İskele ve köylerinde dünyaya gelen bebekleri ziyaret ederek, hoş geldin bebek paketlerini anne babalara teslim ediyor. Vatandaşlara en hızlı hizmet götüren kurumların başında Belediyelerin geldiğini belirten Sadıkoğlu, doğan her bir bebek için tasarlanan Hoş geldin Bebek Paketlerinin, ailelere ufak bir doğum hediyesi olduğunu söyledi. İskele Belediye Başkanı, yeni doğan her bir bebeğin; ailesine, milletine, insanlığa hayırlı bir evlat olması temennisinde de bulunuyor.