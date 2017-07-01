40. Güzelyurt Portakal Festivali görkemli açıldı

Bu yıl 30 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek 40. Güzelyurt Portakal Festivali” görkemli bir törenle açıldı.

Kurum, kuruluş, dernek, okulların ve Türkiye’den gelen konukların katılımıyla yaklaşık 1500 kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan Festival, kent merkezini selamladı. 40. yıla özgü birçok organizasyonun yer aldığı kortej karnaval havasında geçti.

Festival Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılış törenine Başbakan Hüseyin Özgürgün, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, milletvekilleri, Türkiyeden gelen kardeş belediyelerden oluşan heyetler, bölge halkı katıldı.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar açılış öncesi yaptığı konuşmada 40 yıllık geleneğin en güzelinin bugün yaşandığını ve daha ileriye taşınması için çalıştıklarını belirterek, Sosyal İşler Komitesinin özenle hazırladığı Güzelyurt Portakal Festivali’nin ülke genelinde bir numara olduğuna dikkat çekti. Güzelyurt’un değişip geliştiğine dikkat çeken Özçınar, kentteki iki üniversitenin kentin gelişimine katkı sağladığını belirtti. Belediye olarak yaptıkları projelerle kente sahip çıktıklarını vurgulayan Özçınar, 40. Güzelyurt Portakal Festivali’nin kutu ve mutlu olmasını diledi. Özçınar konuşmasının ardından festival sponsorlarına, kardeş belediye temsilcilerine ve katkı koyan kurum kuruluş yetkililerine teşekkür plaketi takdim etti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün de , Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçilmeyeceğini söyledi. Kıbrıs konusunda devam eden görüşmelere ve Rum lider Anastasiadis’in ‘Güzelyurt verilmeden çözüm olmaz’ sözlerine de değinen Özgürgün ‘bu kadar güzelliğin yaşandığı, yatırımın yapıldığı ve halkın sahip çıktığı Güzelyurt’u, Anastasiadis ağzına dahi almasın. Güzelyurt 1974’ten beri Türk toprağıdır, öyle kalmaya da devam edecektir. Bunun en büyük teminatı da anavatan Türkiye’dir’ ifadelerini kullandı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Güzelyurt Portakal Festivali’nin açılışında Kıbrıs konferansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özgürgün, Kıbrıs Türk Halkı’nın, Crans Montana’daki konferansın daha ikinci gününde Rum-Yunan ikilisinin bilinen olumsuz tavırları yüzünden çıkmaza sürüklendiğine bir kez daha tanıklık ettiğini söyledi.

Rum liderliğinin Crans Montana’daki zirve’ye ön şartlarla gidildiğini defalarca tekrarladığını anımsatan Başbakan, bu tutumun asla çözüm iradesi taşımadığına, sürecin zaman kazanma amaçlı kullandığına dikkat çekti. Özgürgün, Rum tarafını, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açılımlarını reddetmesinden dolayı kınayarak, güvenlik ve garantilere ilişkin Anavatan Türkiye’nin kararlılığını bir kez daha hatırlatan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Konuşmasında, Rum-Yunan ikilisinin gerçek niyetinin Kıbrıs Türk Halkı’nı Anavatan Türkiye’nin güvencesinden yoksun bırakmak ve ENOSİS hayallerine ulaşmaya zemin hazırlamak olduğunun tartışılamaz bir gerçek olduğunun da altını çizen Özgürgün, ‘Halkımızın olası bir uzlaşının yaşayabilir olması, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu adada bekası için Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğinin bilinmesini isteriz’ dedi.

ORGANİZASYONLAR MUHTEŞEMDİ

40 yıla özgü gerçekleşen birçok organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Kortej süresince soğuk heykeller, venedik rüyası bando ekibi, Prenses ve cüceler, 40. yıla özgü tasarlanan bisikletler, Tahtabacak ve Palyaçolar, Küba dans ekibi , Karizma basket team, Lunar Circus gösteri ekibi , Klasik araçlar, okullar, dernekler, spor klübleri izleyenlere muhteşem bir görsel efekt ve gösteriler sundular.

AÇILIŞ TÖRENİ

40. yıl açılış töreni, bugüne kadar yapılmış açılış törenlerinin en görkemlisi olarak kaydedildi. Küba dans ekibi ve Lunar Circus ekibi açılış öncesi gösteriler sundular. Gösteri ve konuşmaların ardından 40. Güzelyurt Portakal Festivali protokol tarafından kurdelenin kesilmesiyle başladı.

2. ÇOCUK RESİM YARIŞMASI

40. yıl kutlamaları çerçevesinde 17 Nisan – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında teslim edilen resimlerin sergisi de resmi açılış sonrası Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından açılarak, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

4-5 Yaş Grubu kazananlar

1-Gülay Su Gök

2-Abdülhavit Abay

3-Efil Naz Güler

Mansiyon Ödülü Kazan: Yağmur Turan

6-7 Yaş Grubu kazananlar

1-Arınç Okur

2-Bulut Okur

3-Ali Eren Nam

Mansiyon Ödülünü Kazanan : Ezgi Erzengin

8-10 Yaş Grubu Kazananlar

1-Ekim Kelmen

2-Fatma Bahire Akyül

3-İkbal Coşkun

Manisyon Ödülü Kazana n: Ekin Kelemen

11-15 Yaş Grubu Kazananlar

1-Gülsün Hüdaoğluları

2-Melike Nur Çelik

3-SERRA BARBARSOĞLU

Manisyon Ödülü Kazanan: Eray Zabitler

PORTAKAL ATIŞALIM OYUNU

40. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ve elektronik ortamda her yaş grubundaki kitlelerin katılımı ile oynanmakta olan online oyunun ödül törenide gerçekleşti. “Portakalları Zıplat Ödülleri Kazan” sloganı ile yayınlanan oyun, ülkemizin ilk etkinliğe yönelik online oyunu olarak yerini aldı. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar verdi.

1. Ahmet El

2.Naciye Sonuç

3.Berke Orhan

AÇILIŞ PİYANGOSU

Festival Kortejine katılan kişilere ve açılış töreninde alanda bulunan herkese ücretsiz olarak dağıtılan hediye piyangosunun tören programı içerisinde çekilerek 10 şanslı kişiye spor yapma alışkanlığını artırmaya yönelik olarak 10 adet bisiklet verildi.

PORTAKAL VE PORTAKAL SUYU DAĞITIMI

Her yıl olduğu gibi 40. yılda da yaklaşık 60 ton portakal ve her gece binlerce bardak portakal suyu ücretsiz olarak halkımıza dağıtılacak.

BELEDİYE STANDLARI

40. yıla özgü olarak, Belediye tarafından çocuklar için oyun ve yarışma stantları oluşturuldu. Oyun stantlarında çocuklar hem eğlenecek hem de yarışarak hediye kazanabilecekler. Ayrıca, narenciyeden elde edilen ürünlerin satıldığı stant oluşturulup, narenciyeden elde edilen ürünlerin tanıtım ve bilinilirliğinin artırılmasına çalışılacak.

SAĞLIK HİZMETİ 40. Güzelyurt Portakal Festivali dolayısı ile Yakın Doğu Hastanesi ile sosyal yönü çok güçlü bir işbirliği anlaşması imzalandı. Yapılan işbirliği anlaşmasında, Yakın Doğu Hastanesi, Festival süresince park içerisinde oluşabilecek ani rahatsızlıklarda, ilk müdahaleyi yapabilmek amacı ile bir stant oluşturacak ve ambulans hizmeti koyacaktır. Ayrıca 40. Yıl dolayısı ile Güzelyurt Belediyesi, Sosyal Hizmet Birimi üyesi 100 kişiye kendi tesislerinde ücretsiz checkup hizmeti sağlayacak. KONSERLER

Türkiye’den gelen popüler sanatçılar ve ülkemizin sanatçılarının katılımları ile konserler organize edildi.

Halil Sezai, Cem Adrian, Güliz Ayla, Buray ve Sıla Festival etkinlikleri kapsamında performans icra edeceklerdir. Ayrıca, yerel sanatçılarımız Frekans, Arif Edizer, Ayhan Başkal, Hüseyin Yücelten ve İrem Barani, çok özel bir günde sahne alıp performans sergileyecek.

BİZİM GÜNÜMÜZ, BİZİM İKRAMIMIZ, BİZİM KONSERİMİZ

Festivalin 40. yılında bizler için özel bir anlamı olan ve çok değerli olacağını düşündüğümüz yerel bir etkinlik organize edildi.

Etkinliğe gelen halka, kendi ürünlerimizden herse, hellim, pilavuna, çörek, zeytinli, nohutlu çörek gibi ürünler ikram edilecek ve ülkemizin gururları olan Frekans, Arif Edizer, Ayhan Başkal, Hüseyin Yücelten ve İrem Barani sahne alıp performans sergileyecek.

SPORTİF TURNUVALAR

10 gün sürecek Festivalde, her yaş grubunun katılımı ile birçok sportif etkinliğe yer verilecek.

Tavla Turnuvası,

Satranç Turnuvası,

Klasik Araçlar Slalom Yarışları,

Okçuluk Yarışları,

Dart Turnuvası,

Minikler Futbol Turnuvası,

Duatlon Yarışları,

Golf Turnuvası,

Masterler Futbol Maçı.

DANS VE AKROBASİ GÖSTERİLERİ

Moscow Children Circus, çocuk şenliğinde çocuklara muhteşem bir performans sunacak. Küba’dan gelen dansçılar, final akşamında Sıla konseri öncesi sahne alacak.

İNDİRİM ŞÖLENİ, PİYANGOSU VE MEYDAN KONSERİ

40. yıla özgü yenilikler, her gün farklı organizasyonun içinde yer almıştır. 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü Kent Merkezinin yolları trafiğe kapatılacak ve meydanda stantlar kurulacaktır. Esnafımızın yapacağı özel indirimlerle Kent, şölen havasına bürünecektir. Her alışveriş yapana Belediye tarafından piyango bileti verilecek ve gecenin sonunda yapılacak çekiliş ile 10 kişiye ödül olarak bisiklet verilecek. Çekiliş öncesi ise Buray, Kent Meydanında sahne alıp performans sergileyecek.

GÜLİZ AYLA KONSERİ VE DEFİLE

Modanın kalbi yine Festivalde atacak. Türkiye’den gelecek olan mankenlerin katılımları ile yaza özel muhteşem bir defile Festivalde yer alacaktır. Defile sonrası ise son dönemin popüler isimlerinden Güliz Ayla sahne alıp konser verecek.

ÇOCUK ŞENLİĞİ VE UÇURTMA ŞÖLENİ

40. yılda Festivalde, herkes çocuk olmak isteyecek. Festivalde, çocuklar için müthiş birçok program hazırlandı. Yiyecek ve içecek, çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Ayrıca oyun ve eğlence stantları oluşturulup, çocukların ücretsiz olarak doyasıya eğlenmesi sağlanacaktır. Paranın hiçbir şekilde kullanılmayacağı bir gün olarak tasarlanan etkinliklerde, ayrıca Moskova’dan gelen akrobatlar, ilizyonistler, jonglörler sahne alıp, çocuklar için performans sergileyecekler. Aynı gün ilköğretim kurumlarımızın sahne performansları icra edilecek.

Bunun dışında Festival kapsamında çocuklar için ilk kez uçurtma şöleni düzenlenip katılan her çocuğun uçurtmayı tanıması sağlanacaktır

SOSYAL PROJELER

Bağış Kumbaraları : Festivalin düzenleneceği parka, Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına kumbaralar yerleştirilecektir. 40. Yıl, Kanser Hastalarına umut olabilmek için farkındalık yaratacak. Festival maskotu ve çocuklar için bilinen kahramanlar, narenciye tüketimini artırmak için, çeşitli sloganlarla park alanında yerlerini alacaklar ve bizlere narenciyenin faydalarını gösterecekler.

c. Sosyal Hizmet Birimi Üyelerine Akşam Yemeği : Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi üyesi 60 yaş ve üzeri 1500 kişiye Festival süresince ücretsiz akşam yemeği ikram edilecek ve etkinlikleri izlemeleri sağlanacak. Evlerinden Belediye araçları ile alınacak olan üyeler, gece sonunda yine aynı araçlarla evlerine bırakılacak.

d. Yöresel Yiyecek ve El İşleri yapan kişilerin, Festival süresince ve İndirim Şöleninde satış yapabilmeleri için ücretsiz stant yeri verilecek.

SPONSORLAR

Böylesi devasa bir organizasyonu gerçekleştirebilmek için kendi branşlarında birçok sponsorumuz yanımızda yer almakta ve bizlere destek vermektedirler.