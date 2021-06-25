  • BIST 1.392
  • Altın 500,983
  • Dolar 8,7500
  • Euro 10,4444
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

40 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi

» »
37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi" 
40 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi

"Toplam 10.787 test yapıldı, 37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.787  olup, 37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 31  kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır. 

11 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-1 / Metehan-1/ Yenişehir-1/ Gönyeli-3 / Cihangir-1/ Yakındoğu Bulvarı-3 / Ortaköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 9 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2/ Dikmen-1/Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Lapta-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 2/ Maraş-3 / Kaliland-1 

Lefke 

Lefke Merkez-3 

25 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.787 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 37 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.428.552  

Toplam Vaka Sayısı: 7935 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7563 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 337 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 295  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6339 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 845  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 378 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3046 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.000

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Delta varyantı çocuklar için de risk taşıyor25 Haziran 2021 Cuma 13:31
  • 50 kanser türünü teşhis edebilen kan testi geliştirdiler25 Haziran 2021 Cuma 13:01
  • Küresel aşı günlüğü: Dünya nüfusunun %75'inin aşılanması 5 yıl alacak25 Haziran 2021 Cuma 12:02
  • Girne Belediyesi Personeline Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü Tarafından İlkyardım Kursu Verildi25 Haziran 2021 Cuma 11:07
  • Kazakistan'da aşılama kampanyası: Çekilişle ev hediye edilecek24 Haziran 2021 Perşembe 23:44
  • Dünya Genelinde 2 Milyar 790 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı24 Haziran 2021 Perşembe 21:00
  • Bilim İnsanları, 218 Gündür Koronavirüsü Atlatamayan Kişiyi Araştırdı24 Haziran 2021 Perşembe 20:00
  • Moderna'nın başkanı Hoge: Koronavirüsten korunmak için destek dozlarına sürekli ihtiyaç duyacağız24 Haziran 2021 Perşembe 19:12
  • 50 vaka!24 Haziran 2021 Perşembe 18:52
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Sinovac Aşısı Yaptırmak İsteyen Vatandaşa Duyuru!24 Haziran 2021 Perşembe 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti