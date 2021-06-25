"Toplam 10.787 test yapıldı, 37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.787 olup, 37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır.
11 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.kaymaklı-1 / Metehan-1/ Yenişehir-1/ Gönyeli-3 / Cihangir-1/ Yakındoğu Bulvarı-3 / Ortaköy-1
Girne
Girne Merkez- 9 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2/ Dikmen-1/Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Lapta-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 2/ Maraş-3 / Kaliland-1
Lefke
Lefke Merkez-3
25 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.787
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 37
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.428.552
Toplam Vaka Sayısı: 7935
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7563
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 337
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 295
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6339
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 845
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 378
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3046
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.000
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